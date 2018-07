Fabrizio Corona | lettera d’amore a Silvia Provvedi “Io spio” | il settimanale è edicola

Fabrizio Corona lancia il suo settimanale con dedica alla fidanzata Silvia Provvedi : Sarà in edicola da venerdì 6 luglio il primo numero di Io Spio, il settimanale di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi in realtà farà soltanto da consulente alla rivista di gossip e spettacolo, anche se circolano voci, smentite dall’art director Mauro Marchini, che Corona possa essere anche editore del progetto. Per il debutto di Io Spio l'ex fotografo dei Vip ha deciso di fare una dedica d'amore alla sua fidanzata Silvia Provvedi: Con ...

Fabrizio Corona - che adesso cita #Adalet. E tenta di reinventarsi ancora : Mille vite come i gatti. Fabrizio Corona adesso che ha di nuovo libero accesso ai social, non perde l’occasione per trovare un nuovo modo di destare attenzione. Quarantaquattro anni, di cui gli ultimi trascorsi tra il carcere e l’affidamento ai servizi social (due anni e mezzo di detenzione prima poi la comunità di Don Mazzi e il ritorno in carcere per sottrazione fraudolenta delle imposte, dopo quei milioni trovati in un ...

Chi è Gianni Bernardo - l'autista di Fabrizio Corona / La sua ultima creatura : video - "a Fabrizio devo tutto" : Chi è Gianni Bernardo l'autista di Fabrizio Corona e ultima sua creatura? Sui social è già una celebrità ed è protagonista di una serie di sketch che continuano a...(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:56:00 GMT)

Fabrizio Corona si allena a Ercolano : 'Il mio sogno nel cassetto è la politica' : E' già diffusa in 50 paesi nel mondo e in 28 città italiane di cui noi siamo i fornitori ufficiali. C'è sempre più richiesta perché le persone vogliono allenarsi in minor tempo possibile con massimi ...

Fabrizio Corona - l'allenamento in diretta con il macchinario : «I risultati di 4 ore di palestra in 20 minuti» : ERCOLANO - Fabrizio Corona si allena all?ombra del Vesuvio: «Il mio sogno nel cassetto è la politica». Non si sbilancia sui progetti futuri l?ex re dei paparazzi,...

Fabrizio Corona : 'Chiedo scusa ai giudici - pronto a cambiare vita. Sto pensando alla politica' : Al settimanale Io spio ha iniziato il ravvedimento, chiedendo scusa ai giudici che aveva recentemente insultato e ribadendo di voler prendere in considerazione un futuro in politica , anche se non ...

Fabrizio Corona ricomincia… chiedendo scusa ai giudici : Fabrizio Corona ricomincia… chiedendo scusa ai giudici L’ex re dei paparazzi, in affidamento terapeutico per i prossimi cinque mesi, confida di avere diversi progetti lavorativi in cantiere Continua a leggere L'articolo Fabrizio Corona ricomincia… chiedendo scusa ai giudici proviene da NewsGo.

Fabrizio Corona cambia vita : «Chiedo scusa ai giudici». E pensa alla politica : Fabrizio Corona si è ormai lanciato a capo fitto sul lavoro. L'ex re dei paparazzi ha presentato la sua nuova rivista settimanale di gossip ?Io spio?. Corona ha...

Fabrizio Corona ricomincia... chiedendo scusa ai giudici : La richiesta di condanna fatta dal sostituto pg Maria Pia Gualtieri a 2 anni e 9 mesi , per tutti i reati nel procedimento sui soldi in contanti trovati nel controsoffitto della sua abitazione, avava ...

Showbiz gossip : Fabrizio Corona presto in politica - : Per la serie: Corona è indeciso se è il caso di rendersi ridicolo prima in politica o no. Showbiz gossip: Fabrizio Corona in carcere o in politica? Fabrizio si darà alla politica nel caso in cui non ...

Fabrizio Corona con il figlio Carlos (FOTO) : Dopo le polemiche degli scorsi giorni (l'ultima, in ordine cronologico, con il coinvolgimento del direttore generale della Rai Mario Orfeo e della giornalista de Il Fatto quotidiano Selvaggia Lucarelli, a margine della presentazione dei nuovi palinsesti della tv pubblica), ecco Fabrizio Corona in versione 'positiva' nelle vesti di papà. L'ex manager dei paparazzi, infatti, è stato immortalato dal settimanale Nuovo mentre era in compagnia ...

Fabrizio Corona - “Io spio” è il nuovo settimanale/ Presentazione e annuncio : “A breve mi darò alla politica!” : Fabrizio Corona, “Io spio” è il nuovo settimanale di gossip creato dall'ex re dei paparazzi: Presentazione e annuncio: “A breve mi darò alla politica!”.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 11:12:00 GMT)

Fabrizio Corona papà modello con Carlos : "Magari ne faccio un altro" : E' felice Fabrizio Corona accanto a Carlos, il figlio avuto da Nina Moric. L'ex re dei paparazzi sta recuperando tutto il tempo perso e ogni momento libero dagli impegni lavorativi è...

Fabrizio Corona - nuovo affondo a Mario Orfeo e Selvaggia Lucarelli/ “Showgirl prestata alla critica…” : Fabrizio Corona, nuovo affondo a Mario Orfeo e Selvaggia Lucarelli dopo le difese del direttore generale della Rai: “Showgirl prestata alla critica…”.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:10:00 GMT)