Fabbiano | Con Wawrinka la vittoria più importante della mia carriera

Thomas Fabbiano ha eliminato lo svizzero Stan Wawrinka nel secondo turno di Wimbledon : Il tennista italiano Thomas Fabbiano, 133mo nel ranking ATP, ha battuto in tre set 7-6(7), 6-3, 7-6(6) lo svizzero Stan Wawrinka, 224mo nel ranking ATP, nel secondo turno del torneo di Wimbledon. Con la vittoria di oggi Fabbiano, che ha 29 anni, The post Thomas Fabbiano ha eliminato lo svizzero Stan Wawrinka nel secondo turno di Wimbledon appeared first on Il Post.

Wimbledon 2018 - Thomas Fabbiano firma l’impresa della carriera! Sconfitto Wawrinka in 3 set - ora il terzo turno! : Continua la favola di Thomas Fabbiano a Wimbledon 2018. Il pugliese realizza la più grande impresa della sua carriera, battendo Stan Wawrinka e qualificandosi per il terzo turno ai Championships. Un vero e proprio capolavoro quello del 29enne di Grottaglie, che è stato anche più forte dell’interruzione per pioggia di ieri e alla fine si è imposto oggi in tre set con il punteggio di 7-6 6-3 7-6 dopo due ore e quarantasei minuti di ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : c’è il derby Fognini-Bolelli. Fabbiano e Berrettini per continuare a sognare! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della quarta giornata di incontri di Wimbledon: oggi, giovedì 5 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte bassa del tabellone maschile e nella parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’iberico Rafael Nadal contro il kazako Mikhail Kukushkin. Saranno cinque gli azzurri in ...

Wimbleon 2018 : Thomas Fabbiano avanti di due set contro Stan Wawrinka poi la pioggia : La pioggia ci mette lo zampino nel match del secondo turno di Wimbledon tra il nostro Thomas Fabbiano (n.133 del mondo) e lo svizzero Stan Wawrinka (n.224 ATP). Il match, infatti, è stato interrotto e rinviato a domani sul 6-5 del terzo set, dopo che nei primi due parziali l’azzurro si era imposto, a sorpresa, 7-6 6-3. E’ un Fabbiano solido quello che scende sul campo 3 dei Championships. L’azzurro mette fin da subito in ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 2 luglio. Roger Federer apre bene. Giorgi - Seppi - Fabbiano e Lorenzi al secondo turno! Ko Dimitrov ... : 19.07: MISSIONE COMPIUTA PER THOMAS Fabbiano!!! PRIMA VITTORIA NEL TABELLONE PRINCIPALE A Wimbledon!! 2-6 6-3 6-3 6-2 contro l'indiano , n.85 del mondo, Yuki Bhambri. Il pugliese sfrutta alla grande ...

In 10 al via a Wimbledon : si parte con la Giorgi e Fabbiano : Teste di serie inattese, qualificati, lucky loser. C'è un po' di tutto in questa Italia che si presenta all'appuntamento in bianco sui prati di Wimbledon forte di un primato assoluto: nove giocatori ...

Wimbledon - Fabbiano e Travaglia superano le qualificazioni : aumenta il contingente italiano in tabellone : Wimbledon 2018 è alle porte, il 2 luglio si partirà con le due settimane di gare, le qualificazioni hanno regalato due ‘sorrisi’ agli italiani Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia hanno centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Nel turno decisivo, sui campi in erba di Roehampton, a Londra, il 29enne di San Giorgio Ionico, si è imposto per 6-4, 6-2, 3-6, 6-3 su Jason ...

Roland Garros : Nadal avanza con facilità. Delusione per Fabbiano : PARIGI - Rafa Nadal conquista con facilità l'accesso al terzo turno del Roland Garros maschile. Il tennista maiorchino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha superato in tre set l'argentino Guido Pella 6-2 6-1 6-1, in poco più di due ore di gioco. Prossimo avversario sarà il francese Richard Gasquet , numero 27, .

Roland Garros 2018 : Thomas Fabbiano piegato da Borna Coric in quattro set. Italiano eliminato nel secondo turno : Niente da fare per il nostro Thomas Fabbiano (n.115 del mondo), opposto al più quotato croato Borna Coric (n.40 del ranking), nel secondo turno del Roland Garros 2018. L’azzurro è stato piegato in quattro set, con il punteggio di 4-6 6-2 6-1 6-1 in 2 ore e 17 minuti di partita, in un match nel quale, dalla seconda frazione in avanti, il 21enne nativo di Zagabria ha preso il comando delle operazioni e non l’ha più lasciato, vincendo ...

Fognini show : tris record! Fabbiano va k.o. con Coric : TENNIS I risultati in diretta Per la prima volta dal 1989, l'Italia qualifica tre tennisti al terzo turno del singolare maschile del Roland Garros. Dopo Matteo Bettettini, Marco Cecchinato , più ...