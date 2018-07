F1 – Leclerc ringrazia Arrivabene | “prova a proteggerci”

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) Charles, il futuro in Ferrari e le parole di: le sensazioni del monegasco dell’Alfa Romeo Sauber Un nuovo round del campionato Mondiale di F1 è alle porte. Inizia ufficialmente domani il weekend del Gp di Gran Bretagna, decimo appuntamento stagionale, con le prime sessioni di prove libere. I piloti però, sono già a Silverstone e, oggi, hanno incontrato la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano alla gara inglese. La Mercedes cercherà di risollevarsi dopo l’amaro doppio zero di Spielberg, la Ferrari punterà ad ottenere ancora preziosi punti in ottica Mondiale, mentre la Red Bull arriva forte in Inghilterra dopo la vittoria di Verstappen in Austria. Photo4 / LaPresse In questi tre weekend di gara consecutivi, non si parla solo delle prestazioni in pista, ma anche del futuro di Charles, che potrebbe prendere il posto di ...