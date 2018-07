F1 | Hamilton convinto del suo potenziale nonostante la figuraccia in Austria | “siamo il

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) Lewisdice la sua in conferenza stampa pre weekend di Silverstone, il pilota inglese torna a casa per il Gp d’Inghilterra La consueta conferenza stampa che anticipa il weekend di prove, qualifiche e gare, è andata in scena con tre piloti protagonisti (per un motivo o per un altro) della precedente gara del campionato di Formula Uno. Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewishanno detto la loro dopo la prestazione al Red Bull Ring ed in vista del prossimo Gp d’Inghilterra sul circuito di Silverstone. Dopo il ritiro nella gara del Gp d’torna al secondo posto alla classifica piloti, ad un punto da Vettel, ma confida nel prossimo appuntamento con il campionato per la rimonta. “Il Gran Premio di casa è il più speciale, per me è un privilegio – ha esordito il pilota della Mercedes in conferenza stampa – anche ...