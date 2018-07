F1 | GP Gran Bretagna 2018 | domani venerdì 6 luglio le prove libere Orari e come

F1 Gran Bretagna - Hamilton : «Per me il GP di casa è speciale» : SILVERSTONE - Grande protagonista della conferenza stampa nel GP di Gran Bretagna è il campione del mondo Lewis Hamilton che ha sottolineando l'importanza della gara di casa: ' Sesta vittoria qui? È la stessa cosa ogni anno, per me è il GP di casa e il più speciale. Anche guardando le repliche dello ...

Max Verstappen - GP Gran Bretagna 2018 : “Silverstone non ci favorisce - ma siamo pronti a dare battaglia” : Max Verstappen tocca numerosi argomenti nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 2018 (clicca qui per programma e tv). L’olandese ha iniziato il suo pomeriggio, tornando con la mente a quanto successo nello scorso weekend. “Al Red Bull Ring ho centrato una vittoria attesa solamente in parte, ma davvero splendida da cogliere, soprattutto dopo le difficoltà ...

Charles Leclerc - GP Gran Bretagna 2018 : “Futuro? Deciderò in base alle opportunità che avrò. Per ora sono concentrato sulla Sauber” : Charles Leclerc ha partecipato alla conferenza stampa che ha aperto il GP di Gran Bretagna. Il pilota della Sauber si presenta a Silverstone con fiducia, visti i recenti risultati positivi. “La fiducia è alta, ma non così tanto perché di solito guardo più i lati negativi. Ho fatto errori in Francia e Austria, ma siamo arrivati a punti con costanza. Ho centrato il Q2 per sei volte di fila ed è pazzesco. Mi aspetto un weekend più difficile ...

Lewis Hamilton - GP Gran Bretagna 2018 : “Un weekend speciale. Siamo i più veloci ed i migliori alla fine” : Decimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno in quel di Silverstone (Gran Bretagna) e per Lewis Hamilton è da sempre un weekend speciale. Idolo di casa e vittorioso nelle ultime quattro edizioni (cinque successi complessivi), Lewis si presenta ai nastri di partenza desideroso di riscatto dopo il ritiro sul Red Bull Ring (Austria). Un ko inatteso che non arrivava dalla corsa in Malesia del 2016 per l’alfiere della ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la Mercedes con meno potenza a Silverstone? Il doppio ritiro a Zeltweg ha lasciato il segno : Siamo alla vigilia del decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Mercedes si presenta all’appuntamento di Silverstone (Gran Bretagna), in uno dei suoi feudi (5 vittorie negli ultimi 5 anni), con la voglia di riscattare il doppio ritiro a Zeltweg (Austria). Gli aggiornamenti introdotti nell’ultimo weekend hanno dato i risultati sperati in termini di prestazione pura. Sul giro secco la W09 è tornata a far paura, spinta da una ...

GP di Gran Bretagna - Silverstone : la casa della Formula 1 : La Formula 1 è pronta per un altro giro di giostra: dopo le trasferte di Francia e Austria, questo fine settimana si corre sullo storico circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna.Ci si sente a casa. Per il circus della F.1 questa è un po' un ritorno alle origini. Silverstone ospitò il primo Gran Premio della storia della categoria il 13 maggio del 1950 e, da quel momento, divenne sinonimo di motorsport in Gran Bretagna e ben ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere. Programma - orari e tv : Da domani si comincia. Terzo ed ultimo GP del trittico estivo del Mondiale di Formula Uno 2018. Il Circus si dirige verso Silverstone (Gran Bretagna), sede storica della massima categoria dell’automobilismo (6-8 luglio). Un round che riproporrà il confronto tra Mercedes e Ferrari. Le Frecce d’Argento sono reduci dal disastroso weekend del Red Bull Ring, dove Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono stati costretti al ritiro. Un doppio ...

Niente pausa per la F1 che, dopo i colpi di scena del GP d'Austria, torna in pista sul circuito di Silverstone, in Inghilterra, per il GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2018. Dopo la gara del Red Bull Ring, Sebastian Vettel, giunto terzo, è tornato in testa alla classifica Piloti, così come la

Con la Gran Bretagna si conclude un trittico di gare che ha già fatto la storia della F1: dal Paul Ricard a Silverstone passando per Spielberg. Una maratona logistica che per alcuni membri della squadra ha significato una trasferta continua, mentre altri sono rientrati in sede per poi ripartire al massimo dopo due giorni e

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la Ferrari all’attacco in casa di Lewis Hamilton. Le Rosse per l’impresa nella tana del nemico : Si conclude il trittico di inizio estate per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2018 e, dopo Francia e Austria, si fa tappa in Inghilterra, più precisamente sul tracciato di Silverstone, per il Gran Premio di Gran Bretagna. Un appuntamento storico su uno dei templi della velocità ma, soprattutto, casa di Lewis Hamilton. Non tanto perché il quattro volte campione del mondo è nato a Stevenage, a circa 80 chilometri dalla pista del ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : l’inquietudine Mercedes verso Silverstone. Rischio penalità per le rotture in Austria? : Clima inquieto in casa Mercedes. Il doppio ritiro in Austria di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas è stato un passo falso, storico, di cui a Brackley avrebbero fatto volentieri a meno. Per le Frecce d’Argento è quindi tempo di riflessioni e analisi, rapide perché incombe la terza gara in tre settimane, a Silverstone. Puntuale è arrivato il video pubblicato sull’account Twitter della scuderia, spiegando come dopo ogni weekend ...

