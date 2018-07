F1 | Chris Horner punge la Mercedes | “l’ammissione dell’errore in Austria? Decisione

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il team principal ha analizzato quanto accaduto in casain, esprimendo il proprio parere sulla vicenda Un comportamento discutibile, un’ammissione di colpa che divide. Se in casahanno apprezzato il fatto che il capo degli strateghi abbia ammesso il proprio errore,non è dello stesso avviso. © Photo4 / LaPresse Secondo il team principal della Red Bull la questione si sarebbe dovuta risolvere internamente: “ogni pilota è diverso e personalmente non ho mai lavorato con Lewis, quindi non so cosa lo possa stimolare e cosa no. Tuttavia mi sembra una cosa abbastanza bizzarra prendersi la colpa di qualcosa per incitare il proprio pilota a recuperare delle posizioni. Penso che lasia abituata a qualificarsi sempre in prima fila e conquistare il podio ad ogni GP e quindi qualsiasi gara che non si conclude con questi risultati ...