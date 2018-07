F1 | ansia e preoccupazione in casa Mercedes | svelate le condizioni dei motori di Hamilton

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) Dopo la doppia rottura patita a Spielberg, laha analizzato da vicino le power unit die Bottas in vista della gara di Silverstone Il week-end di Silverstone è ormai cominciato e, in, a tenere banco sono ledelle due power unit die Bottas fermatesi in Austria. Photo4 / LaPresse Un doppio ritiro per causa tecniche non accadeva al team di Brackley dal 1955, per questo motivo Wolff e i suoi uomini vogliono vederci chiaro per evitare che qualcosa vada storto anche nel Gran Premio di. Secondo le prime analisi, i due propulsori non hanno mostrato cedimenti strutturali, ma una certa vulnerabilità esiste e si vede. La macchina dipare sia quella che abbia subito meno danni, il britannico si è fermato a Spielberg per una molla metallica staccatasi nella pompa di benzina, che ha lasciato il motore della W09 senza ...