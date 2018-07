Evasione fiscale | Gigi D' Alessio rinviato a giudizio

Gigi D’Alessio convocato in tribunale per un’Evasione fiscale da 1 - 7 milioni di euro : Il prossimo settembre, il cantante napoletano Gigi D’Alessio verrà sottoposto a giudizio per un’evasione fiscale da un milione e 700.000 euro. Il procedimento avrà luogo a Roma e D’Alessio verrà interrogato in merito ai mancati versamenti di Ires e di Iva risalenti al 2010, anno in cui avrebbe ricavato 6 milioni di utili che, in tasse, coincidono appunto con 1.700.000 euro circa di contributi mancanti. LEGGI: Gigi ...

Gigi D'Alessio a processo per un'Evasione fiscale da un milione e 700.000 euro : Gigi D'Alessio torna sotto processo a Roma , stavolta per un'evasione fiscale da un milione e 700.000 euro. A partire da gennaio il cantautore napoletano dovrà spiegare al giudice monocratico perché ...

Ue : Conte - appoggeremo tutti sforzi contro Evasione fiscale : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “appoggeremo tutti gli sforzi contro l’elusione e l’evasione fiscale. Cercheremo in particolare di progredire nella messa a punto di un sistema di definizione della base imponibile, superando la frammentazione dei sistemi d’imposizione nazionali”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via domani. ...

LOTTA ALL'Evasione/ I conti della 'pace fiscale' non tornano - meglio un condono tombale : Secondo la Lega la misura dovrebbe portare nelle casse dello Stato 60 miliardi e alleggerire i costi d'avvio della flat tax. Un obiettivo distante.

Torino - la Guardia di Finanza celebra i suoi 244 anni 'Pugno duro contro Evasione fiscale e caporalato' : Pugno duro della Guardia di Finanza contro gli evasori fiscali e gli sfruttatori di manodopera. E' quanto emerge dai dati presentati, oggi a Torino, in occasione della cerimonia per il 244esimo ...

Tria : pressione fiscale ancora elevata - lotta all'Evasione per taglio tasse : «Le sfide condizionate dalla particolare situazione economica - ha spiegato il ministro dell'Economia - dovranno essere affrontate nel segno della continuità con le politiche adottate nel passato per gestire al meglio il presente»

Fisco - piaga Evasione fiscale : +4 - 7% a maggio su anno : ... analizzando i dati de Lo Sportello del Contribuente e cinque aree di evasione fiscale analizzate: l'economia sommersa, l'economia criminale, l'evasione delle società di capitali, l'evasione delle ...

Bari - imprenditore assolto dall'accusa di Evasione fiscale : i Comuni gli devono 40 milioni : Non avrebbe pagato le imposte perché non incassava le fatture dai Comuni per conto dei quali gestiva il servizio di raccolta rifiuti. La Corte di Appello di Bari ha assolto 'perché il fatto non ...