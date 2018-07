Eurocup | sorteggiati i gironi della prossima edizione

Basket - Eurocup 2018-19 : sorteggiati i gironi. Torino con Unicaja e Unics Kazan - Trento con Valencia - Brescia con la Stella Rossa : Sono stati sorteggiati pochi minuti fa i gironi dell’edizione 2018-19 dell’Eurocup. Per l’Italia, sono in gara la Fiat Torino, la Dolomiti Energia Trento e la Germani Basket Brescia. Le 24 squadre partecipanti sono state allocate come segue: GIRONE A – Stella Rossa Belgrado, Galatasaray, Brescia, ratiopharm Ulm, Morabanc Andorra, AS Monaco GIRONE B – Lokomotiv Kuban Krasnodar, Cedevita Zagabria, Alba Berlino, Tofas ...