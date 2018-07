Euro in ascesa dopo i dati della Germania Sfiorati i massimi di 3 settimane sul dollaro

finanza-infograficando

(Di giovedì 5 luglio 2018) Isugli ordini industrialihanno messo le ali all', che si è avvicinato aidi trecontro il. La valuta unica inizialmente era giunta a guadagnare circa mezzo punto percentuale, anche se in seguito i guadagni sono stati limati. L'attesa infatti è per il rilascio delle minuteFed in serata.L'industria tedesca spinge l'Partiamo dai. Gli ordini industriali tedeschi sono saliti a maggio in modo più sostenuto delle previsioni.4 cali mensili consecutivi, la ripresadomanda da parte dei clienti domestici e del restozonaha spinto il dato finale che ha mostrato un rialzo del 2,6% su base mensile (dal -1,6%passata rilevazione). Su base annua gli ordini di fabbrica sono saliti del 4,4% dal precedente +0,8% (dato rivisto da -0,1%). Il mercato si attendeva una crescita mensile dell'1,1% e dell'1,7% su ...