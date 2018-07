meteoweb.eu

: #Etna: prevenzione e pianificazione: due giorni di formazione per i #geologi - cngeologi : #Etna: prevenzione e pianificazione: due giorni di formazione per i #geologi - cngeologi : #Etna: prevenzione e pianificazione: due giorni di formazione per i #geologi - RobRe62 : RT @cngeologi: #Catania: #Etna, prevenzione e pianificazione, convention geologica - Il Pres. Fondazione Centro Studi CNG Tortorici: “Impre… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il Centro Studi del Consiglio Nazionale deiorganizza il convegno nazionale “” che avrà luogo venerdì 6 luglio 2018 alle ore 15:30 dove interverranno, in una tavola rotonda, i sindaci dei comuni che amministrano le parti del territorio poste alle quote sommitali del vulcano e della Città Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità provinciale della zona. Il giorno seguente, alle ore 09:00, è in programma la geo-escursione “Nicolosi: dalla porta dell’alle quote sommitali del vulcano”, organizzata in collaborazione con la funivia dell’e le guide del collegio regionale GAV Sicilia, con partenza dal Rifugio Sapienza (Nicolosi nord). Durante l’ascesa saranno focalizzati, insieme ai relatori del convegno, aspettici e operativi del sistema di protezione civile, attualmente in vigore nel versante meridionale dell’. Lo ...