Estate choc | un’altra morte in vacanza Fabio | 17 anni | lo hanno trovato così Cosa gli è

(Di giovedì 5 luglio 2018) Una tragedia. Un’altra tragedia che vede protagonista un giovanissimo strappato alla vita troppo presto. In queste ore un’intera comunità si sta stringendo alla famiglia di un ragazzo che sognava di diventare un calciatore professionista e che era considerato una giovane promessa di questo sport. Aveva solo 17ed è morto mentre stava trascorrendo unaa Malta.che si è presto trasformata in dramma. Si chiamavaSoto. Era originario della Galizia e militava nelle nelle giovanili del Coruxo, un club di Segunda Division B (che sarebbe la terza serie professionistica spagnola). Il corpo diè statosenza vita ore dopo il tragico incidente avvenuto in località Delimara, come spiega in un post che ha fatto subito il giro della rete e dei giornali il suo club di appartenenza, quello in cui il 17enne giocava sperando di sfondare ...