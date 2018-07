Estate | 5 consigli per combattere il caldo

Infezioni in viaggio : i consigli dei medici per un’Estate sicura : Malaria, Febbre gialla, Dengue, Chikungunya, Zika: quali sono i rischi in Europa, in Africa e nelle Americhe. E quali le possibilità di contagio in Italia? Per vacanze serene e senza rischi ecco i consigli di...

Sostenibilità e libertà di movimento : i migliori consigli per trascorrere l’Estate insieme a car2go : L’arrivo della bella stagione è una perfetta occasione per visitare nuove città oppure per apprezzare qualche angolo nascosto vicino a te. Eventi all’aperto, gite fuoriporta e cene con gli amici: car2go è il mezzo ideale per vivere l’estate italiana all’insegna della Sostenibilità e della libertà di movimento. Attualmente i 2.100 veicoli car2go disponibili tra Milano, Roma, Firenze e Torino sono utilizzati da oltre 492.000 italiani iscritti al ...

Uomini e Donne/ Marco Cartasegna e Soleil Sorgè - Estate al top : i consigli dell'ex tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marco Cartasegna e Soleil Sorgè, altro che crisi: pronti ad un'estate bollente. I consigli dell'ex tronista(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Caldo - sole e abbronzatura : 10 consigli per l’Estate : La tintarella è il sospirato obiettivo di ben 3 italiani su 4 (75%) che con l’arrivo del Caldo si espongono al sole per far assumere il colore ambrato alla pelle. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ con il repentino sbalzo termico che rischia però di avere pesanti effetti sulla salute soprattutto per le persone più a rischio come gli anziani ed i bambini che sono più soggetti ai colpi di calore. Con la potenza dei raggi solari ai ...

Caldo : 10 consigli salvavita per l’Estate : L’estate è giunta, e sebbene il clima non sia stato dei più miti si prevede un luglio di regolare Caldo. Tra la visione di una partita dei mondiali e le curiosità del calciomercato, che vedono la clamorosa possibilità che Cristiano Ronaldo giochi in una squadra Italiana, è necessario anche ricordarsi dei più deboli, come gli anziani soli che in condizioni di alte temperature possono correre seri pericoli. “Non aspettiamo i bollettini ...

Run&Fit – 5 consigli per un’Estate in forma smagliante : Run&Fit: il piano d’allenamento estivo by Vita Energy®: i suggerimenti di DiaVita per mantenere uno stile di vita attivo durante i mesi più caldi dell’anno Con l’arrivo dell’estate può essere ancora più faticoso praticare attività fisica, soprattutto per chi vive in città: afa e temperature elevate, infatti, rendono insopportabile anche una semplice corsa al parco, elementi che rischiano di compromettere i risultati raggiunti durante un anno ...

Arriva l’Estate : i consigli dell’esperta per una rasatura corpo perfetta : Arriva l’estate, tempo di rasatura corpo. Ecco i consigli per farla al meglio. Quest’estate 2 uomini su 5 si depileranno il corpo, ma in pochi nella maniera corretta. Ecco i consigli dell’esperta per una rasatura perfetta: pochi passi pratici, a partire dal rasoio giusto La depilazione maschile full body o di specifiche parti del corpo è ormai un trend affermato e un rito che per molti italiani è diventato irrinunciabile, soprattutto in vista ...

Estate - viaggiare sicuri con i bambini : i consigli dei pediatri : viaggiare con consapevolezza è d’obbligo, soprattutto quando si tratta di bambini. Un viaggio, infatti, soprattutto in Paesi lontani, può presentare dei rischi per la...

Estate - mal di schiena in vacanza : 10 consigli per batterlo : Estate alle porte e il mal di schiena che non dà tregua. Ebbene, secondo alcuni esperti trascorrere alcuni giorni al mare o in montagna può essere addirittura un toccasana per la salute della colonna, basta adottare alcuni accorgimenti. Quindi, che ci si trovi sotto l’ombrellone o in quota, sì alle passeggiate, in pianura o nell’acqua, e a esercizi di stretching di allungamento. No all’umidità, agli sport sulla sabbia e alle ...

Braun – I consigli per un’Estate al top : come curare la pelle in vacanza : La tanto sospirata estate è alle porte: come preparare la pelle? come curarla durante le vacanze e a seconda della nostra destinazione? Ecco i consigli di Braun e dell’esperto! L’estate, tra un acquazzone e l’altro, sembra essere ormai vicina e, come ogni anno, bisogna preparare la pelle ad affrontare le lunghe giornate calde e soleggiate. come? Semplicissimo con qualche buona abitudine da introdurre nella propria beauty routine, i ...

Cancro seno - i consigli dell'oncologo per un'Estate in sicurezza : Roma, 6 giu. , askanews, Con l'estate in arrivo il desiderio più comune è quello di potersi esporre al sole, abbronzarsi, farsi cullare dalle onde del mare. Un desiderio che nutrono anche le donne ...