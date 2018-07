Esonda il fiume e le strade si trasformano in fiumi in piena

today

: RT @localteamtv: Alluvione a #Moena in Trentino Alto Adige. Il fiume esonda dopo precipitazioni persistenti. Il fango invade le strade del… - DolomitiMeteo : RT @localteamtv: Alluvione a #Moena in Trentino Alto Adige. Il fiume esonda dopo precipitazioni persistenti. Il fango invade le strade del… - PaoloX68 : RT @localteamtv: Alluvione a #Moena in Trentino Alto Adige. Il fiume esonda dopo precipitazioni persistenti. Il fango invade le strade del… - localteamtv : Alluvione a #Moena in Trentino Alto Adige. Il fiume esonda dopo precipitazioni persistenti. Il fango invade le stra… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Nella notte tra mercoledì e giovedì 5 luglio via Veglia a Milano si è trasformata in unina causa dell'zione delSeveso. Disagi per tutti i residenti delle zone del Municipio 9, in particolare zona...