Eruzione vulcano Guatemala | i dispersi “non sono 332 | sono migliaia”

Indonesia - Eruzione del vulcano Agung : colonna di ceneri e fumo - chiuso l’aeroporto di Bali : L’aeroporto internazionale di Bali (Indonesia) è chiuso dalle prime ore di questa mattina a causa dell’eruzione del vulcano Agung: lo hanno reso noto le autorità aeroportuali. Sono stati annullati 450 voli, e interessati ben 75mila viaggiatori. Dal vulcano si è innalzata una colonna di ceneri e fumo alta 2.5 km, e, secondo le previsioni, i venti potrebbero trasportare tali ceneri fino a Giava, una delle aree più densamente popolate ...

Eruzione vulcano Fuego in Guatemala : il Ministro del Turismo rassicura i viaggiatori in partenza per la destinazione : A seguito dell’Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala, il Ministro del Turismo del Paese del Centroamerica rassicura il mercato e invita a continuare a viaggiare in Guatemala. Jorge Mario Chajón, Ministro del Turismo, ha dichiarato: “Il più grande sostegno che si può offrire al Guatemala in questo momento è quello di visitare e apprezzare le nostre attrazioni turistiche e il nostro ricettivo; ogni visita diventa una spinta per ...

Eruzione vulcano Guatemala - morte altre due persone a causa delle gravi ustioni : 112 vittime accertate [GALLERY] : 1/16 ...

Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala : dall’Italia 200mila euro per l’emergenza : Per fronteggiare la crisi umanitaria provocata dalle eruzioni del vulcano Fuego in Guatemala, la Cooperazione Italiana – rende noto la Farnesina – ha disposto un finanziamento multilaterale di emergenza di 200 mila euro. Tale contributo risponde all’appello lanciato dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICROSS), impegnata in prima linea per garantire assistenza di base alla popolazione ...

Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala : Papa Francesco invia 100mila dollari di aiuti : Papa Francesco ha disposto l’invio di 100 mila dollari in soccorso alle popolazioni colpite dall’Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala. La somma sarà ripartita tra le diocesi maggiormente colpite dalla catastrofe e sarà impiegata in opere di assistenza alle persone e ai territori devastati dall’Eruzione. Il contributo economico è parte di una serie di aiuti che si stanno attivando in tutta la Chiesa cattolica. L'articolo ...