Errori all' esame di maturità | La Gioconda? L?ha dipinta Giotto e D?Annunzio era un

Quando la grandinata si trasforma in un incubo. Automobilista tErrorizzato dall’incredibile pioggia di palle di ghiaccio : Il video è stato girato nel distretto di Timashyovsk, in Russia. Una violenta grandinata colpisce con pezzi di ghiaccio grossi come un pugno, lasciandosi alle spalle una scia di devastazione. Un ragazzo sfortunatamente si trova ad attraversare in auto proprio la zona interessata dalla perturbazione. Quella che inizialmente sembra una normale grandinata si trasforma in poco tempo in una gragnola di palle ghiacciate in grado di sfondare i vetri ...

Politiche alla Blair - Errori come la Buona scuola - la sostituzione della base. La crisi del Pd vista dal direttore dell'Istituto Planck : Il Pd ha fatto "errori strategici" come la Buona scuola, un "autogol" peggiore del Jobs act, e ha promosso la "Terza via", sul modello di Tony Blair, che è fallita. A tracciare lo stato di salute del Partito democratico è il direttore dell'Istituto Max Planck per la ricerca sociale di Colonia, Lucio Baccaro, che in un'intervista al Fatto quotidiano spiega: il Pd e gli altri partiti del Pse hanno sostituito gli operai a qualifica ...

[L'inchiesta] I 13 tErroristi nascosti tra i disperati sui barconi : preparavano un attentato mentre alloggiavano in un Centro di accoglienza : Arrivano con i barconi di disperati, solcando il Mediterraneo, mescolandosi ai richiedenti asilo e alle donne incinte. La conferma, in queste ore: una nuova operazione di polizia ha portato all'...

TErrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : “Io sono un soldato di Dio” : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” proviene da NewsGo.

Mondiali - allarme bomba a Rostov : rischio tErrorismo - hotel evacuato : Mondiali– allarme bomba in un hotel di Rostov, città della Russia che ospita i Mondiali di calcio. L’albergo è stato evacuato secondo quanto riportano i media locali. Si tratta del Topos Congress-hotel. Polizia e ambulanze hanno circondato l’hotel Topos dove non alloggia alcuna squadra di calcio impegnata nei Mondiali. L'articolo Mondiali, allarme bomba a Rostov: rischio terrorismo, hotel evacuato sembra essere il primo su ...

Mondiali - allarme bomba a Rostov : rischio tErrorismo - hote evacuato : Mondiali– allarme bomba in un hotel di Rostov, città della Russia che ospita i Mondiali di calcio. L’albergo è stato evacuato secondo quanto riportano i media locali. Si tratta del Topos Congress-hotel. Polizia e ambulanze hanno circondato l’hotel Topos dove non alloggia alcuna squadra di calcio impegnata nei Mondiali. L'articolo Mondiali, allarme bomba a Rostov: rischio terrorismo, hote evacuato sembra essere il primo su ...

Marocchino espulso dall'Italia per vicinanza al tErrorismo islamico : Un cittadino Marocchino è stato espulso dall'Italia in quanto considerato vicino agli ambienti del terrorismo islamico.L'uomo, che ha ventott'anni e che è risulta originario di Tunisi, è stato sottoposto al procedimento in questione dal Viminale. Verrà quindi condotto alla frontiera. Dalle prime informazioni che si apprendono in queste ore, pare che il protagonista di questa vicenda conoscesse Anis Amri, cioè l'attentatore di Berlino. Non ...

TErrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : “Io sono un soldato di Dio” : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” proviene da NewsGo.

Napoli - tErrorismo : fermato gambiano legato all'Isis : Un gambiano di 34 anni, Sillah Housman, è stato arrestato oggi in provincia di Napoli, nell'ambito di un'operazione antiterrorismo condotta in collaborazione da Carabinieri e Polizia. Dalle indagini è emerso che il soggetto aveva dei collegamenti con l'Isis. Secondo gli elementi in possesso delle forze dell'ordine, l'uomo stava pianificando un attentato terroristico da compiere in Spagna o in Francia. Il suo arresto è legato a quello di un ...

TErrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia proviene da NewsGo.

TErrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all'Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 34enne Sillah Osman avrebbe partecipato a un duro addestramento in una zona desertica della Libia

TErrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : progettava un attentato in Spagna o Francia : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava un attentato in Spagna o Francia Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava un attentato in Spagna o Francia Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava un attentato in Spagna o Francia proviene da NewsGo.

Ladri tentano la spaccata in gioielleria a Chieti : tErrorizzati dall'antifurto nebbiogeno : Volevano fare razzia di gioielli al commerciale Megalò a Chieti Scalo . Una banda che ha agito con il volto coperto ma non aveva fatto i conti con un antifurto decisamente originale e che ha ...

Ladri tentano la spaccata in gioielleria a Chieti : tErrorizzati dall'antifurto nebbiogeno : Volevano fare razzia di gioielli al commerciale Megalò a Chieti Scalo . Una banda che ha agito con il volto coperto ma non aveva fatto i conti con un antifurto decisamente originale e che ha ...