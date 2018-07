: Erosione coste, 7 nuove aree a rischio - TelevideoRai101 : Erosione coste, 7 nuove aree a rischio - Gianfra33984664 : RT @SardegnaG: Dalla #Sardegna all'Abruzzo, cresce il rischio inondazione da erosione delle coste, i dati Enea #ambiente - PagineGreen : RT @IteNovas: Dalla #Sardegna all'Abruzzo, cresce il rischio inondazione da erosione delle coste, i dati Enea #ambiente -

L'Enea ha individuato settecostiere italiane adi inondazione per l'innalzamento delle acque del Mediterraneo. Si tratta di decine di chilometri quadrati di costa, sui versanti tirrenico e adriatico, come in Sicilia e Sardegna. Lemisurazioni Enea portano a 20 lecostiere ada qui a fine secolo, per i cambiamenti climatici globali e le caratteristiche geologiche del nostro Paese.(Di giovedì 5 luglio 2018)