Erasmus a 73 anni | la storia di Rosella

Università : Raffaella - 73 anni - studia a Pisa e presto partirà per l’Erasmus : Raffaella Morbidelli all'età di 73 anni, e con una laurea in pedagogia già in tasca, si è iscritta a scienze politiche a Pisa e presto partirà per un Erasmus in Corsica.Continua a leggere

Studente a 73 anni e andrà anche in Erasmus : un ex un maestra elementare in pensione che frequenta Scienze politiche all'università di Pisa - Matricola no, ma Studente sì e a ben 73 anni: è la Studentessa Rosella Morbidelli iscritta al secondo ...

Università di Pisa : studentessa di 73 anni in partenza per l’Erasmus : Di lei colpiscono subito la grande energia e la passione per lo studio, due caratteristiche che a 73 anni l’hanno spinta a lanciarsi in un’esperienza che, il prossimo febbraio, la porterà all’Università di Corsica per sei mesi. Rosella Morbidelli, iscritta al secondo anno della laurea triennale in Scienze politiche all’Università di Pisa, ha ottenuto una borsa Erasmus per Corte, dove il prossimo anno frequenterà corsi per ottenere 18 crediti ...