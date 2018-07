meteoweb.eu

: Epidemia di listeriosi, 47 contagi e 9 morti - Adnkronos : Epidemia di listeriosi, 47 contagi e 9 morti - BorgoBiologico : Epidemia di listeriosi in cinque paesi europei collegata a mais e ortaggi surgelati prodotti in Ungheria. 47 person… - v3rd3acqua : RT @Adnkronos: Epidemia di #listeriosi, 47 contagi e 9 morti -

(Di giovedì 5 luglio 2018)diin Ue. Finora sono 47 le personeate, con 9dal 2015 all’8 giugno di quest’anno in 5 Paesi: Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia e Regno Unito. A segnalarlo è l’ultimo bollettino pubblicato da Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) e dall’Efsa (European Food Safety Authority). L’analisi ha permesso di rilevare la listeria in mais dolce surgelato, ma anche in mix di vegetali surgelati fra cui il mais, fagioli surgelati e spinaci surgelati. L’origine della contaminazione è stata individuata in uno stabilimento ungherese, e ha coinvolto produzioni del 2016, 2017 e 2018. La durata suggerisce che il ceppo del microrganismo possa essere rimasto negli ambienti della struttura anche dopo le procedure di pulizia e decontaminazione. Laè una seria intossicazione alimentare causata dal batterio ...