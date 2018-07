Eni : progetto offshore Bahr Essalam Fase 2 inizia produzione : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Mellitah Oil & Gas, società operativa compartecipata paritariamente da Eni e Noc, National Oil Corporation, ha avviato la produzione dal primo pozzo del progetto offshore Bahr Essalam Fase 2 a soli tre anni dalla Decisione Finale d’Investimento (FID). Ad annunciarlo sono Eni e Noc in una nota. Entro una settimana circa è prevista la messa in produzione di due ulteriori pozzi, mentre altri sette pozzi ...

Eni : avvia produzione gas progetto Octp in offshore Ghana : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Eni ha avviato la produzione di gas dal giacimento di Sankofa, nel progetto integrato oil&gas offshore Cape Three Points (Octp), in Ghana, lo scorso fine settimana. Il giacimento produrrà 180 milioni di piedi cubi di gas al giorno (mmscf/d) per almeno 15 anni, una quantità sufficiente per convertire a gas metà della capacità di generazione di energia elettrica del Ghana. Lo rende noto il gruppo ...

Eni : avvia produzione gas progetto Octp in offshore Ghana (2) : (AdnKronos) – Octp è l’unico progetto di sviluppo di gas non associato interamente dedicato al consumo domestico nell’Africa Sub-Sahariana, e garantirà al Ghana forniture di gas stabili, affidabili, e convenienti. Il progetto è stato sviluppato con il supporto della World Bank, ed ha una rilevanza strategica: il gas di Octp può aiutare il Ghana a passare dalla generazione elettrica alimentata a olio ad una fonte più ...

L'Aquila - dal 1 al 20 luglio gli eventi del Progetto 'GEnius Loci' : Da qui sarà un evolversi di concerti, teatro, spettacoli musicali e danza, tutti realizzati all'interno di una scenografia unica fatta da borghi a volte sconosciuti anche se di grande bellezza". Un ...

Abruzzo dal Vivo - presentati gli eventi del Progetto GEnius Loci in programma dal 1 al 20 luglio nei comuni del cartere : ... il Direttore Artistico Federico Fiorenza, Gabriele Ciaccia del Teatro dei Colori, Antonia Renzella di Acculae, Annarita Rossi ei e-Motion e i sindaci dei comuni che ospiteranno gli spettacoli , ...

Eni : progressi in Mozambico sul progetto Rovuma : Teleborsa, - Le negoziazioni relative alla commercializzazione del gas naturale liquefatto , GNL, del Rovuma LNG project stanno compiendo progressi. Ad annunciarlo ENI ed Exxon Mobil. Il Rovuma LNG ...

Matera 2019 : Smart City - al via progetto di turismo sostEnibile : Otto itinerari per lo sviluppo turistico sostenibile disponibili su web e app per arricchire l’offerta culturale della città dei Sassi anche in vista di Matera Capitale della Cultura 2019. Sono alcuni dei risultati di “Smart Culture and Tourism”, il progetto volto a valorizzare il patrimonio urbano, culturale e paesaggistico della Regione. Gli studenti delle scuole secondarie superiori “IIS G. B. Pentasuglia” e “IIS E. Duni ...

Idee Vincenti bEni culturali - Lottomatica e Polihub varano progetto : Roma, 20 giu. , askanews, Il patrimonio culturale italiano è enorme così come la capacità creativa degli italiani. Questo insieme di beni e di talenti non ha ancora espresso tutto il suo potenziale ...

Salute - cibo e sostEnibilità : Progetto EFH - la Dieta mediterranea alpina si presenta al mondo produttivo : E’ in programma lunedì 11 giugno 2018, alle ore 10.30, presso l’aula magna della Fondazione Edmund Mach, la presentazione del Progetto Euregio: Environment, Food and Health (EFH) al mondo produttivo. Un Progetto che punta a promuovere l’invecchiamento in Salute e la lotta all’obesità della popolazione dei tre territori dell’Euroregione, con un approccio multidisciplinare basato sulla qualità nutrizionale del cibo e la ...

SEniSE : Progetto 'Compostaggio Domestico' sconto sulla Tari e presentazione il 07 Giugno presso Sala Consiliare c.da Mercato : visualizza altro Condividi Facebook Twitter Google+ LinkedIn Tumblr Pinterest stampa Redazione Matera 2019 e le radio lucane a Milano per Radio City fra dirette e spettacoli live PRESENTATO IL ...

Eurosintex protagonista del SUM2018 e di Ride Green - il progetto di sostEnibilità del Giro d’Italia : Si è appena concluso un maggio da ricordare per Eurosintex, leader in Italia nella produzione e distribuzione di contenitori per la raccolta dei rifiuti e di sistemi integrati per l’ecologia. L’azienda bergamasca ha infatti preso parte a due iniziative di grande prestigio nazionale e internazionale come l’edizione 101 del Giro d’Italia grazie al progetto Ride Green, e al SUM2018, simposio in programma a Bergamo con oltre 200 delegati ...