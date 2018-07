ENI | parte Fase 2 produzione offshore a Bahr Essalam

Fumo - parte un programma di screENIng per individuare i tumori nelle fasi iniziali : Le patologie legate al Fumo e le malattie polmonari e cardiovascolari, nella maggior parte dei casi, vengono scoperte quando compaiono i sintomi. Vale a dire, in fase avanzata, quando le possibilità di guarigione sono inferiori. È per questo che è nato Smac, Smokers Health Multiple Action (che significa «azioni multiple per la salute dei fumatori»): si tratta di un progetto di screening gratuito per chi fuma da più di 30 anni o ex fumatori con ...

Boom di partecipazioni per il bando 'Orizzonti solidali' della Fondazione Megamark : 25 i progetti provENIenti dalla provincia di Brindisi : ... ha formato un gruppo di persone con sindrome di down, di età compresa tra i 19 e i 65 anni, alla musica tradizionale popolare salentina per poi realizzare spettacoli itineranti nelle piazze pugliesi.

Cosenza - gemelle nate malformate : maxi risarcimento ai gENItori/ Ci fu carenza da parte dei medici : Cosenza, gemelle nate malformate: maxi risarcimento ai genitori, perché ci fu carenza da parte dei medici. Le ultime notizie: dopo sentenza Appello arriva accordo transattivo(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Il Consorzio dell'Agnello di Sardegna Igp si costituirà parte civile nel processo per lo scandalo degli agnelli rumENI spacciati come sardi : Il Consiglio di amministrazione del Contas ha deliberato all'unanimità che si costituirà parte civile, dopo lo scandalo agnelli rumeni venduti come sardi. Il tarocco era stato smascherato nei primi ...

Vertical Becca Viou – DomENIca lo spettacolo con Vaudan alla partenza : Domenica il Vertical Becca di Viou con Emmanuel Vaudan in griglia di partenza Riprendono le sfide Verticali del circuito Défi della Valle d’Aosta. Domenica a Valpelline si corre la seconda prova della stagione, dopo l’apertura a Fénis dello scorso aprile. A Valpelline anche quest’anno sarà un evento nell’evento perché Maurizio Lanivi e il suo staff vogliono regalare una giornata che va oltre il Vertical, lo sport e l’agonismo. Sarà un’autentica ...

mediaset * ' MADRE MIA ' : DOMENICA 17 GIUGNO la SECONDA PARTE DeL DOCUFICTION-EVENTO CON AL BANO - : La SECONDA PARTE di "MADRE Mia" racconta quindi la trasformazione di "AlBANO Carrisi" in, semplicemente, "Al BANO", un'icona della musica italiana nel mondo e personaggio amatissimo dall'Europa alla ...

SENIor Italian Open - Rocca parte male : Falsa partenza per Costantino Rocca al Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort, evento inserito nel calendario dello Staysure Tour europeo. Sul green del Golf Club Udine l'azzurro, ...

Madre Mia - Al Bano Carrisi racconta mamma Jolanda/ Diretta : la partenza per Milano e l'addio ai gENItori : Madre Mia, il documentario dedicato a Jolanda, mamma di Al Bano Carrisi, va in onda oggi, domenica 10 giugno, in prima serata su Rete 4. Il racconto di una donna, mamma e nonna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:12:00 GMT)

Rimini - Lonely Planet UlisseFest : domENIca al Teatro degli Atti "Da Questa Parte del Mare" : Tra gli spettacoli teatrali ancora in tournée, ricordiamo Da Questa Parte del mare, e Mozart " ritratto di un genio, scritto da lui stesso. Appassionato viaggiatore e camminatore, nel 2004 il suo ...

Pallavolo – Giovanili Volley MillENIum Brescia : si parte con un nuovo corso e nuovo staff tecnico : Il settore giovanile della Volley Millenium Brescia si rinnova: ecco il nuovo staff tecnico e le altre novità In vista della stagione 2018-19, la Millenium Brescia alza il sipario sui programmi del settore giovanile. Nei giorni scorsi la dirigenza bianconera, presso la palestra che gestisce, ovvero il Polivalente di via Raffaello a Brescia (zona San Polo) ha reso noto il nuovo progetto che coinvolgerà nei prossimi tre anni le oltre 150 tesserate ...

UniCredit acquisisce partecipazione di minoranza in MENIga : UniCredit ha siglato una partnership strategica con Meniga , leader globale nelle soluzioni di digital banking , acquisendo una partecipazione di minoranza nella compagnia. L'investimento è pari a 3,1 ...

Massimo Troisi e La Smorfia : grande festa al Plebiscito per ricordare un gENIo della comicità partenopea : Lontani i tempi della Smorfia ma vivide le risate, la genialità dei protagonisti, l'originalità comica mescolata ai tempi. Lontani i ricordi del trio più caro ai napoletani,...

Ferrovie : Fnm - da TrENItalia nessuna proposta su partecipazione Trenord : Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Ferrovie Nord Milano "non ha ricevuto alcuna proposta relativa alla propria partecipazione in Trenord, società a controllo congiunto con Trenitalia, e conseguentemente non ha effettuato alcuna valutazione". Così il gruppo ferroviario replica alle dichiarazioni rilasciat

Terminator GENIsys : il cult fantascientifico riparte su Infinity : Terminator Genisys Dopo un’apocalisse nucleare, nel 2029 il capo della resistenza umana contro le macchine John Connor (Jason Clarke) invia il sergente Kyle Reese (Jay Courtney) indietro nel tempo, nel 1984, per salvare sua madre Sarah (Emilia Clarke): qui, contro ogni previsione, Reese troverà un Terminator Guardiano (Arnold Schwarzenegger) incaricato di proteggere la ragazza. Inizierà un viaggio nel tempo fino al 2017 per provare a cambiare il ...