Emma Marrone tornerà negli stadi nel 2019 | Vasco Rossi osserva attentamente

Artisti contro Salvini - da Emma Marrone a Elisa e Tommaso Paradiso le popstar schierate contro il Ministro dell’Interno : A poco più di un mese dall'insediamento del nuovo, cosiddetto, "governo del cambiamento", arriva il primo manifesto firmato da una serie di Artisti contro Salvini. Il Ministro dell'Interno, con le sue politiche su accoglienza e gestione dei flussi migratori, ma anche con i suoi annunci e le sue prese di posizione su questioni di politica interna, ha indignato tutti quanti non si riconoscono nei metodi da tolleranza zero con porti chiusi alle ...

Emma Marrone e The Kolors ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova con Ermal Meta e Biondo : Sono stati annunciati i primi ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova. Sabato 14 luglio, la tournée di Radio Bruno farà tappa a Mantova, in Piazza Sordello, per la seconda data del 2018. Emma Marrone sarà in piazza per cantare con i fan. Ci sarà anche il gruppo dei The Kolors, in Radio con Come le onde dal 6 luglio, il nuovo singolo in featuring con J-Ax. Sul palco di Piazza Sordello per Radio Bruno Estate a Mantova è atteso anche Alessio ...

NEGRAMARO - CONCERTO ROMA/ Stadio Olimpico - biglietti e scaletta : foto - Emma Marrone tra il pubblico : NEGRAMARO, CONCERTO allo Stadio Olimpico di ROMA oggi, sabato 30 giugno: scaletta, orari e biglietti ancora disponibili. Nuovi problemi audio per la band salentina?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 22:55:00 GMT)

Emma Marrone e il dolce omaggio social a Pino Daniele e Fiorella Mannoia : Emma Marrone torna ancora una volta a ricordare con affetto e stima Pino Daniele, con il quale ha duettato più volte prima della sua tragica e improvvisa scomparsa. Su Instagram la cantante...

Wind Music Awards 2018/ Diretta terza serata e cantanti : Emma Marrone con Mi Parli piano (26 giugno) : Wind Music Awards 2018, terza puntata: Diretta e cantati. Conducono Federico Russo e Marica Pellegrinelli, stasera spazio agli artisti che si rivolgono a un pubblico più giovane.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:18:00 GMT)

Emma Marrone salta Amici nel 2019? L’annuncio : Amici di Maria De Filippi: Emma Marrone annuncia il tour Emma Marrone è uno dei volti più amati di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5. Purtroppo, nonostante abbia preso parte a numerose edizioni del programma, pare proprio che l’anno prossimo la bella cantante potrebbe rinunciare al ruolo di giudice. Il motivo? La sua carriera artistica. Infatti, qualche ora fa sul suo profilo Instagram, ...

Emma Marrone canta al Bambin Gesù : ‘Una lezione di vita’ : Sorridente, disponibile con i fan ma soprattutto grata per l’esperienza fatta. Così è apparsa Emma Marrone ospite dell’Ospedale del Bambin Gesù di Roma in occasione della festa della musica. La cantante aveva risposto all’appello di Elena Santarelli, che si era fatta carico di trovare cantanti disposti a trascorrere qualche ora con i piccoli pazienti della struttura. “Per me è un onore essere qui con tutti questi Bambini ...

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro diventa papà : l’annuncio - chi è la mamma e il commento di Emma Marrone : Giuliano Sangiorgi dei Negramaro presto papà: l’annuncio sui social, chi è la mamma e il commento di Emma Marrone Con un post sul suo profilo Instagram, Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, ha annunciato di aspettare un figlio. Il frontman dunque sarà presto papà e condividerà la gioia con la sua compagna Ilaria Macchia, sceneggiatrice e […] L'articolo Giuliano Sangiorgi dei Negramaro diventa papà: l’annuncio, chi è la ...

Emma Marrone : la cantante ha visitato il Bambino Gesù di Roma : La nota cantante salentina Emma Marrone 34 anni è ultimamente stata in visita presso la struttura ospedaliera Bambino Gesù di Roma. La bella artista, ex vincitrice di Amici, ha portato il suo abbraccio ai piccoli pazienti dell'ospedale. Emma si è trovata nella Capitale in occasione della Festa della musica di Roma. La 34enne si è rivolta ai bambini dicendo che non è certo lei a fare un regalo a loro, ma viceversa, ringraziandoli per la lezione ...

Emma Marrone all'ospedale Bambino Gesù : "Torno a casa con una lezione di vita" : (Video da: Facebook Ospedale Bambino Gesù di Roma) "Non sono io che vengo a fare un regalo a voi, ma siete voi che fate un regalo a noi. Grazie per la lezione di vita che mi date sempre". Così...

Emma Marrone : prova costume superata alla grande : Emma Marrone supera alla grande la prova costume, sfoggiando un bikini mozzafiato su Instagram. La cantante si prepara ad affrontare la stagione estiva con una forma fisica ritrovata, lasciandosi alle spalle le polemiche degli anni scorsi, quando era stata criticata (ingiustamente) per il suo aumento di peso. In quell’occasione Emma Marrone aveva risposto a tono agli haters, dimostrandosi ancora una volta paladina del body positive. ...

Emma Marrone / Oggi la sorpresa ai bambini ricoverati all'ospedale Bambin Gesù di Roma : È un giorno speciale per Emma Marrone: Oggi, 21 giugno, per la Festa della Musica sarà all'ospedale Bambin Gesù per far visita ai Bambini malati(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 15:30:00 GMT)

ELENA SANTARELLI/ Il bellissimo gesto di Emma Marrone per i bimbi malati : la reazione della cantante : ELENA SANTARELLI ancora criticata sui social: l'attrice Micol Olivieri interviene, difende la showgirl e zittische gli haters con poche ma dirette parole.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:23:00 GMT)