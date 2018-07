EMINEM PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA AL PARCO EXPERIENCE MILANO

Critiche al concerto di EMINEM al Bonnaroo Festival - la risposta del rapper : “Non dovreste essere qui” (foto) : Dopo il concerto di Eminem al Bonnaroo Festival, un'ondata di polemiche ha fatto il giro del web a proposito di alcuni effetti sonori impiegati dal rapper durante il suo set al Festival in Tennessee. La scorsa settimana, infatti, Eminem ha calcato il palco del Bonnaroo Festival come headliner, portando la sua musica dal vivo in uno show che ha lasciato interdetti molti dei presenti, e ha diviso i fan di tutto il mondo. Durante l'esecuzione di ...

Un duetto per EMINEM e Nicki Minaj? Dall’invito a uscire insieme alla proposta di incidere un singolo : Tutto è nato come una battuta goliardica sul palco, ma chissà che non possa sfociare in un vero duetto per Eminem e Nicki Minaj da inserire nel nuovo album di quest'ultima. La scena rap americana mainstream ne parla da giorni: Eminem ha mostrato tutto il suo interesse ed apprezzamento per Nicki Minaj durante un concerto a Boston, incitando la folla a caldeggiare la loro frequentazione. "Boston, quanti di voi vogliono che esca con Nicki ...