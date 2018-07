Elle Macpherson | 54 anni e un fisico spaziale | la sua dieta

Elle Macpherson - in forma al mare? La top model consiglia di bere solo un centrifugato per cena e il web la critica : Elle Macpherson è in gran forma e solo qualche giorno fa aveva svelato che il suo segreto per avere un fisico praticamente perfetto a 54 anni è aver eliminato lo zucchero. E la top model è tornata sull’argomento forma fisica durante lo show britannico This Morning: “A volte uso il centrifugato come sostituto del pasto la sera. Se ho fatto una colazione nutriente o un pranzo abbondante, posso saltare la cena e accontentarmi di un ...