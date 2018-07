Editoria | Crimi ' Basta con gli annunci delle gare pubbliche sui giornali è un

Le riforme dell’ Editoria secondo Vito Crimi : “Più trasparenza e meno precarietà” : Intervista di Fanpage.it a Vito Crimi , eletto al Senato tra le fila del Movimento 5 Stelle e attuale sottosegretario del governo Conte con delega all'editoria: "Non vogliamo giornalisti amici ma giornalisti liberi. Abolizione dell'Ordine? Non è nel contratto ma ne discuteremo. Puntiamo a rivedere il meccanismo dei finanziamenti alla stampa".Continua a leggere

Governo - nominati 45 viceministri e sottosegretari : Castelli e Garavaglia al Mef. Crimi all’ Editoria . Dentro anche Siri : Quaranticinque nomine: sei viceministri e trentanove sottosegretari . Il Consiglio dei ministri impiega mezz’ora per formalizzare il conferimento degli incarichi a viceministri e sottosegretari dell’esecutivo sostenuto dalla Lega e del M5s. Ad è il ministro per il Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. “I viceministri sono sei i sottosegretari sono trentanove. La squadra giurerà a palazzo Chigi domani alle 13″, ha ...

Governo : Spadafora entra in squadra - Crimi verso delega Editoria : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Ha perso la delega ai servizi segreti, che resta saldamente in mano al premier Giuseppe Conte e su cui puntava, forte del passato nel Copasir, ma il senatore Vito Crimi, a quanto apprende l’Adnkronos, potrebbe spuntare quella all’editoria, avendo la meglio su Emilio Carelli e Primo Di Nicola, per giorni dati in pole. Nel sottoGoverno M5S-Lega dovrebbe entrare anche Vincenzo Spadafora, il fedelissimo ...