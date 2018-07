Edit cuore gastronomico | Il food loft di Torino

L’ErEdità - Carlo Conti chiude ricordando Fabrizio Frizzi : «E’ stato veramente difficile - ho condotto con una ferita nel cuore» : L'Eredità, Carlo Conti Un pensiero commosso a Fabrizio Frizzi non poteva mancare. Al termine di una stagione de L’Eredità segnata dall’intensità del dolore, Carlo Conti ha ricordato l’amico per la pelle e collega che con lui si era alternato alla guida del game show. Fino all’ultimo sorriso. Il toccante saluto, con cui il presentatore ha dato l’appuntamento a settembre, è avvenuto a conclusione della puntata in onda ...