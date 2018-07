motorinolimits

: Ecclestone loda la sportività Ferrari - BarbaraPremoli : Ecclestone loda la sportività Ferrari - MotoriNoLimits : Ecclestone loda la sportività Ferrari -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Berniehato la decisione delladi non imporre ordini di squadra in Austria. Vettel avrebbe potuto allungare il vantaggio in classifica oltre al singolo punto conquistato sul rivale Hamilton, la la Scuderia ha deciso di lasciare che fosse Raikkonen ad arrivare secondo. “Tutti devono prendere esempio dalla“, ha detto l’ex-boss … L'articololaMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.