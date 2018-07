“È morta così” | chi era Rebecca | vittima del primo giallo dell’estate nello yacht in

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il 4 luglio mattina Imperia si è svegliata con un. Il corpo di una giovane donna è stato trovato senza vita nella cabina, dove dormiva da sola, dellodi lusso ‘La Polonia’, ormeggiato in Calata Anselmi, nel porto del comune ligure. Il cadavere di una donna inglese, secondo ufficiale di coperta sull’imbarcazione di 30 metri, è stato scoperto dai colleghi, poco dopo le 8 di mercoledì, quando non l’hanno vista. Hanno chiamato la centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’automedica e un equipaggio della Croce Bianca, ma per la poveretta non c’era più nulla da fare. La giovane donna èBoyle, inglese di 33 anni. Sulla salma le autorità hanno già disposto l’autopsia ma, al momento, è stata confermata la prima ricostruzione dei fatti. Quella secondo cui laavrebbe bevuto molto e, proprio a causa delle sue ...