Dylan Dog scritto da Dario Argento | esce Profondo nero

(Di giovedì 5 luglio 2018) E’ da diversi mesi che se ne parla e quasi in sordina arriva l’annuncio nella programmazione della Bonelli editore del nuovo episodio diDogda. Nelle preview di agosto si legge infatti che il numero 383 dell’indagatore dell’incubo con una copertina speciale da collezione è l’episodiodal celebre regista di film horror. Nel consueto formato bonelliano per 96 pagine una storia intitolata “” per un numero da collezione. "" è il titolo dell'albo n. 383 diDog, in edicola da fine luglio. Una storia di, Stefano Piani e Corrado Roi.Copertina speciale da collezione.Ecco una tavola in anteprima. Posted byDog – Sergio Bonelli Editore on Wednesday, June 6, 2018 Momento insomma di grande creatività nella scrittura per il regista che è ...