Due tram si sono scontrati in centro a Milano | contusi 6 passeggeri

Milano. Scontro tra Due tram : panico in centro : Incidente in centro a Milano per uno Scontro fra due tram. Quattro persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un

Scontro fra Due tram : convoglio deraglia - paura e feriti nel cuore di Milano : Panico in pieno centro a Milano per uno Scontro fra due tram. Quattro persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un tram avvenuto a seguito dello Scontro con un altro tram nella centralissima ...

Scontro fra Due tram : convoglio deraglia - paura e feriti nel cuore di Milano : Panico in pieno centro a Milano per uno Scontro fra due tram. Quattro persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un tram avvenuto a seguito dello Scontro con un altro tram nella centralissima ...

Incidenti : scontro frontale tra Due tram in piazza Cordusio - feriti (2) : (AdnKronos) - Secondo le prime ricostruzioni la vettura proveniente da via Tommaso Grossi, "per un errore umano (il conducente non si è accertato della posizione dello scambio), ha urtato la vettura della stessa linea che arrivava da via Broletto", rende noto l'Atm. Entrambi i mezzi "procedevano a u

Milano - tram bloccato per atti vandalici. La rissa a bordo poi i dipendenti Atm inseguiti e picchiati : arrestati Due italiani : Due italiani ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni di due dipendenti Atm compiuta lo scorso 13 maggio sono stati arrestati su ordine di custodia cautelare in carcere dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano. L’aggressione era accaduta intorno alle 3 di notte in piazzale Cadorna ai danni di due dipendenti dell’Azienda trasporti milanesi che erano intervenuti perché un mezzo si era ...

Il finale di Grey’s Anatomy 14 su FoxLife il 18 giugno con Due matrimoni e gli addii a April e Arizona : trama e promo : Va in onda anche in Italia il finale di Grey's Anatomy 14 su FoxLife: il 18 giugno la quattordicesima stagione del medical drama si conclude con la trasmissione del ventiquattresimo episodio, dedicato al gran giorno di Alex e Jo ma anche al congedo di April e Arizona, personaggi che non torneranno nei nuovi episodi a settembre. Il finale è ambientato in un isolotto a largo di Seattle in cui dovrebbe tenersi il matrimonio di Karev con la ...

Scintille Cassano-Stramaccioni - botta e risposta furioso tra i Due : “fu giusto con lui alzare le mani” : botta e risposta carico di veleno tra Cassano e Stramaccioni, Fantantonio attacca e l’ex allenatore dell’Inter non le manda a dire Un botta e risposta furioso, scatenato da Antonio Cassano e alimentato da Andrea Stramaccioni. I due sono stati protagonisti in passato di una brutta vicenda, accaduta durante la stagione condivisa all’Inter, nel corso della quale sono arrivati addirittura alle mani dopo un diverbio esploso in ...

Usa-Corea del Nord - salta il vertice a Due. Trump : “Per il bene di entrambe le parti” : “Per il bene di entrambe le parti, il meeting di Singapore non si svolgerà”. È un passaggio della lettera con cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, comunica al leader Nordcoreano Kim Jong-un l’annullamento del summit previsto per il 12 giugno a Singapore. “Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, ha perso una grande opportunità per una pace duratura e una grande prosperità e benessere” scrive ...

Juventus - pullman dei tifosi si scontra con i cavi del tram a Torino : Due feriti gravi : Un mezzo con a bordo tifosi bianconeri che stava raggiungendo il centro di Torino al seguito del bus scoperto con i giocatori, è rimasto incastrato nei cavi elettrici del tram.

Torino - pullman Juve incastrato nei cavi del tram - Due feriti gravi : Festa con incidente. Sono un torinese di 38 anni e un irlandese di 63 i due tifosi bianconeri rimasti feriti in modo più rave sul camion del gruppo ultras 'Tradizione'. Il camion, che davanti alla ...

Paura durante la festa scudetto della Juventus - camion si incastra tra i cavi del tram : Due tifosi rischiano la vita : durante la festa scudetto della Juventus, un camion di tifosi è rimasto incastrato tra i fili del tram: due i feriti gravi ricoverati in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco Tragedia sfiorata durante la festa scudetto della Juventus, un camion pieno di tifosi bianconeri si è infatti incastrato tra i fili del tram nel tentativo di avvicinarsi al pullman dei giocatori. Foto LaPresse/Tano Pecoraro Secondo quanto riporta l’Ansa, ...

Pullman Juve incastrato nei cavi del tram - Due feriti gravi : Festa con incidente. È più grave di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo di tifosi della Juventus, durante la festa di oggi pomeriggio. ...

Torino - camion di tifosi della Juve contro i cavi del tram. Sei feriti - Due gravi : E' successo in corso Grosseto. Il camion seguiva il corteo di pullman della Juventus, senza autorizzazione

Torino - pullman ultrà Juve urta i cavi del tram : sei feriti - Due sono gravi : Torino - È più grave di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo di tifosi della Juventus, durante la...