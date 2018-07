tvzap.kataweb

: #Ciaksigira! #Dogsitter con #EdoardoPesce, #SilviaDAmico e #DaphneScoccia. In anteprima le prime immagini dal set.… - RBcasting : #Ciaksigira! #Dogsitter con #EdoardoPesce, #SilviaDAmico e #DaphneScoccia. In anteprima le prime immagini dal set.… - FilmFilmFilmF : Ciak, si gira! “Dogsitter” con Edoardo Pesce, Silvia D’Amico e Daphne Scoccia - ORMADIMAYA : Con questo caldo, chi ha voglia di camminare?! ???? #dogsittertorino #dogsitter #dogwalker #dogwalkertorino… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Al via le riprese della nuova produzione TimVision dal titolo. Per la regia di Fulvio Risuleo è un film composto da due parti che mostrano da altrettanti punti di vista la stessa vicenda. Tutto si svolge nell’arco di un weekend e lascerà un segno nella vita dei protagonisti. Il film è scritto dallo stesso Risuleo, vincitore di vari premi con i suoi cortometraggi. Tra gli altri Lievito Madre (sezione Cinefondation al Festival di Cannes 2014) e Varicella (La Semaine de la Critique al Festival di Cannes 2015). Questo suo secondo lungometraggio segue Guarda in alto, presentato alla Festa del Cinema di Roma e selezionato in concorso al Festival di Rotterdam 2018., trama e cast La prima parte diracconta di una coppia di ragazze che, al loro debutto come, subiscono il furto del bulldog francese affidatogli da una ricca signora. Decidono dunque di ...