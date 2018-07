Dl Dignità | il giuslavorista | “Compromesso tra tutela lavoratore e flessibilità imprese

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il decreto “”, di cui si conosce il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, è il primo atto legislativo obiettivamente in controtendenza rispetto agli indirizzi legislativi perseguiti negli ultimi vent’anni in materia di contratti di lavoro. Il provvedimento riguarda principalmente il contratto a tempo determinato e segna una distanza molto netta, in particolare, dal modello di disciplina del Jobs Act, che aveva optato per una sua decisa liberalizzazione, con pochi limiti (numerici e temporali) e per di più derogabili o privi di adeguate sanzioni. La manovra del Governo Conte si ispira invece chiaramente alla direttiva europea 1999/70 sul contratto a tempo determinato, finalizzata a prevenire gli abusi, stabilendo un doppio regime: libero e senza causali per il primo contratto a termine (ed eventuali proroghe) non superiore a dodici mesi, vincolando invece a criteri ...