eurogamer

: Disgaea 1 Complete: Gli Angeli di Celestia sono i protagonisti di un nuovo trailer #Disgaea1 - Eurogamer_it : Disgaea 1 Complete: Gli Angeli di Celestia sono i protagonisti di un nuovo trailer #Disgaea1 - TeamNerd_it : Ecco il nuovo trailer di Disgaea 1 Complete! #NISAmerica #Disgaea1Complete - awatars3000 : RT @GamesPaladinsIT: Gli angeli di Celestia protagonisti del nuovo trailer di Disgaea 1 Complete -

(Di giovedì 5 luglio 2018) NIS America ha lanciato unnel quale possiamo avere uno sguardo di, con tanto di data di lancio occidentale. Come possiamo vedere daldi tratta di una remaster del primo capitolo della saga di strategici nipponici, ovvero di: Hour of Darkness. Il lancio è fissato per il 12 ottobre 2018 sia per PlayStation 4 che Nintendo Switch.Per chi non lo sapesse: Hour of Darkness fi sviluppato in origine per PS2 dalla Nippon Ichi Software e uscì il 30 gennaio del 2003 in Giappone.Read more…