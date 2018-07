Disagi voli Sicilia | Unione Consumatori si rivolge al Governo

Sciopero dei controllori di volo : in Sardegna 38 voli cancellati - Disagi per i turisti : Giornata di possibili disagi nei trasporti venerdì 8 giugno, per una serie di scioperi che interessano treni, aerei e anche mezzi pubblici. Si segnalano particolari disagi in Sardegna: nell'isola sono stati cancellati 38 voli nei tre aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia e non solo nella fascia oraria dello Sciopero.Continua a leggere