Diritto d' autore | il Parlamento Ue rinvia la riforma

Copyright - il Diritto d’autore deve essere ripensato. Ma senza togliere libertà alla Rete : Per il momento niente di fatto, gli eurodeputati hanno respinto la proposta della commissione giuridica per l’aggiornamento delle leggi sul diritto d’autore nell’era digitale. La sessione plenaria ha respinto – con 278 voti favorevoli, 318 contrari e 31 astensioni – il testo approvato lo scorso 20 giugno d alla commissione giuridica. A Strasburgo si tornerà a parlare di Copyright nella sessione plenaria di settembre, ...

Diritto d’autore - Wikipedia tenta il blitz. Gli editori europei : una campagna fuorviante : A poche ore dal voto al Parlamento di Strasburgo sulla direttiva che riscrive le norme sul copyright, Wikipedia tenta il blitz. Per convincere i deputati italiani a non votare il provvedimento, ieri ha polemicamente oscurato il sito. Alla vigilia del giorno decisivo sul destino del Diritto d’autore - si voterà domani -? i giganti del web temono di ...

Copyright - cosa dice la direttiva sul Diritto d’autore che fa litigare l'Europa con Google e Wikipedia : DAL NOSTRO INVIATOSTRASBURGO - Non solo migranti, blocchi alla frontiere e l'esordio bellicoso di Sebastian Kurz. Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, dovrà...

Wikipedia oscurata per protesta contro UE e il Diritto d’autore : Wikipedia oscurata, le pagine italiane del portale lo saranno fino al voto del 5 luglio per protestare contro la direttiva dell’Unione europea sul diritto d’autore. L’enciclopedia online lotta per tutti, soprattutto per quelle realtà più piccole che potrebbero chiudere i battenti se la proposta dovesse passare. Wikipedia oscurata in Italia contro UE Internet, probabilmente la maggior parte delle persone non capisce nemmeno cosa ...