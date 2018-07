Diritto d’asilo | una contro-circolare per rispondere a Salvini

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 luglio 2018) Ho letto lanumero uno dell’attuale ministro dell’interno. Contiene sostanzialmente due messaggi semplici: la “riduzione dei tempi” per l’esame delle domande di protezione internazionale e la “raccomandazione” (dai toni perentori) a tutte le autorità competenti di seguire l’interpretazione (restrittiva) di una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di protezione umanitaria. L’idea di base sarebbe quella di dare “una stretta” alla protezione umanitaria, di cui, secondo una vulgata che va di moda anche tra i 5Stelle, si abuserebbe troppo in Italia. Come studiosa delle circolari, o meglio, della sostanza sociologica delle stesse, avrei molte cose da dire: sul suo messaggio politico, sul linguaggio utilizzato, sulle politiche dell’asilo che mette in campo, sulla concezione del potere e, infine, sul rispetto della Costituzione e dell’ordinamento ...