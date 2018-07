Diritto d' asilo e migranti | cos' è e come funziona I tre casi possibili

La stretta di Salvini sull'asilo. "Darlo solo a chi ne ha Diritto" : una svolta sul tema della protezione umanitaria quella che arriva da una circolare che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha inviato ai prefetti, alla commissione incaricata di decidere sul ...

Migranti - stretta di Salvini sul Diritto d'asilo per donne incinte - malati - bambini : la circolare inviata ai prefetti : ROMA - Un giro di vite brutale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, che si propone di limitare la concessione di questa tutela a donne, bambini e Migranti che affrontano viaggi disperati ...

Lifeline - i migranti in 8 Stati. Linea dura di Malta : accoglienza solo per chi ha Diritto a chiedere asilo : Gli otto paesi europei che hanno accettato di accogliere i migranti a bordo della Lifeline, che conclude finalmente oggi la sua odissea a Malta, si spartiranno soltanto coloro ai quali, dopo un veloce ...

Migranti - il testo della proposta italiana per la riforma del Diritto d'asilo : Centri di accoglienza per la redistribuzione dei flussi migratori, non solo per i rifugiati ma anche dei Migranti economici. Questo il nucleo del progetto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha...

Circa 2000 persone a Berna "per un vero Diritto di asilo" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa blocca Diritto di asilo per vittime di violenza domestica : Il Ministro della Giustizia statunitense Jeff Sessions conferma che gli Usa negheranno il diritto di asilo alle vittime di violenza domestica, confermando così il pugno duro contro l' immigrazione del ...

Migranti - Unhcr : 'non si può negare il Diritto di chiedere asilo' : Secdondo la portavoce Onu per i rifiugiati, Carlotta Sami, la richiesta di solidarietà dell'Italia è legittima, perchè il paese non può essere lasciato solo nell'accoglienza.Ma il diritto di chi fugge ...

Migranti - l'Unione europea "si sfascia" sul Diritto d'asilo : tutti contro tutti : L'Unione europea "si sfascia" sulla riforma delle regole riguardanti l'accoglienza dei Migranti e il diritto d'asilo. Frattura netta sul sistema di asilo dell'Unione europea, in via di...

Obiettivo Dublino. L'impronta sovranista di Salvini sul Diritto d'asilo : Obiettivo: Dublino. Non è il titolo di un thriller ma lo sbocco inevitabile della linea dura che il governo giallo-verde ha intenzione di adottare in materia di lotta all'immigrazione clandestina. Dublino, ovvero come dare una impronta "sovranista" alla questione, da tempo sul tappeto, del diritto d'asilo. La linea adottata, con scarsi risultati, dai precedenti governi, a guida Renzi e poi Gentiloni, puntava come passaggio intermedio ad ...

Il Diritto d'asilo- Report 2018 : Numerosi gli interrogativi che fanno da sfondo alle analisi, ai dati e alle proposte a questo rapporto che la Fondazione Migrantes dedica al mondo dei richiedenti asilo e rifugiati per il secondo ...