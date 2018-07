Dignità | un decreto per occupare i social network

huffingtonpost

(Di giovedì 5 luglio 2018) Nei contenuti, il cosiddetto "dignità" non innova granché rispetto alla vigente legislazione in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e licenziamenti. Non rimuove l'obbrobrio delle "tutele crescenti", non ripristina la disciplina dell'ex art.18 dello Statuto dei lavoratori, che sanciva il diritto a richiedere la reintegra nel posto di lavoro nel caso di licenziamenti "senza giusta causa". Né si può dire che la questione delle "tutele crescenti" e dei licenziamenti si risolva con qualche mensilità in più da corrispondere a titolo di indennità risarcitoria, per come il provvedimento parrebbe prevedere.Quanto alla "causale", non essendo obbligatoria per il primo anno, non è detto che, alla scadenza, un datore di lavoro debba rinnovare lo stesso contratto: può stipularne un altro, con un altro lavoratore ...