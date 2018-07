Dieta dell’estate | dimagrisci fino a 5 chili Cosa mangiare

dilei

(Di giovedì 5 luglio 2018) Dimagrire d’estate è più facile di quanto pensate, l’importante èi cibi giusti che possono aiutarvi a perderea 5. La stagione calda infatti ci mette a disposizione moltissimi alimenti alleati della, perfetti per tornare in forma in poco tempo, ma anche per combattere la cellulite e i cuscinetti di grasso. In cima alla lista troviamo senza dubbio la frutta, perfetta per una colazione ricca di sali minerali e fibre, ma anche per uno spuntino veloce sulla spiaggia. Questi cibi sono l’ideale per sgonfiare la pancia, migliorare la funzionalità dell’intestino e regalarci un’abbronzatura perfetta. Un esempio? Le albicocche, povere di calorie e ricche di proprietà benefiche, alleate nella lotta contro l’odiata buccia d’arancia. Nella loro polpa si trova un’alta concentrazione di betacarotene, precursore della vitamina A ...