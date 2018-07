Dieci milioni di passeggeri in tre anni per Flixbus in Italia

Luigi Di Maio promette 13 milioni di posti di lavoro. Ma la promessa dura Dieci secondi : "Se saremo bravi a investire nei settori giusti, ad abbassare il costo del lavoro in maniera selettiva nei vari settori che sono competitivi, possiamo creare circa 13 milioni di posti di lavoro intorno alle nuove professioni". Lo dice il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, parlando nella Conferenza nazionale dei servizi organizzata dalla Cisl. Una promessa che però - vuoi per scaramanzia o per senso della misura - dura solo pochi secondi. ...

Salvini 'I 50 milioni della truffa sui rimborsi elettorali Spesi in Dieci anni' : ROMA - 'I soldi che dicono che abbiamo sottratto? Non ci sono quei 50 milioni, Repubblica sta cercando quei soldi in Svizzera, in Lussemburgo... Fate inchieste su cose vere, non perdete il vostro ...