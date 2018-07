Diciottenne ha un tumore | i compagni di classe si vaccinano per proteggerlo

dilei

(Di giovedì 5 luglio 2018) Si sono vaccinati tutti per proteggere il loro compagno diaffetto da unmaligno alle ossa. Per il loro gesto, i 23 ragazzi della 5ªE del liceo “Amaldi” di Novi Ligure – impegnati in questi giorni con gli esami di maturità – hanno ricevuto un encomio da parte del Consiglio regionale del Piemonte, consegnato dal presidente Nino Boeti. IlSimone Dispensa lotta da circa due anni contro un osteosarcoma alla tibia destra. Il suo sistema immunitario è compromesso dalle terapie che ha seguito e una banalissima influenza potrebbe avere su di lui effetti devastanti. Per permettergli di tornare a scuola, riducendo i rischi, i suoidie i suoi docenti hanno deciso di immunizzarsi contro l’influenza. L’incubo per Simone è iniziato nel 2016. Subito dopo la diagnosi, il giovane si è sottoposto a chemioterapia fino ...