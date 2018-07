Diamond League 2018 Losanna Streaming video e diretta tv | orari | programma e risultati

Atletica - Diamond League 2018 : Renaud Lavillenie vince l’antipasto di Losanna - 5.91 nell’asta sul lungolago : Renaud Lavillenie ha vinto l’antipasto della tappa di Losanna valida per la Diamond League 2018 di Atletica leggera. Sul lungolago della località svizzera, il francese si è imposto nel salto con l’asta grazie al 5.91 centrato al secondo tentativo, una misura interessante per il già Campione Olimpico di Londra 2012 che ha poi fallito tre prove a sei metri. Il transalpino è riuscito a sconfiggere il polacco Pawel Wijchiechowski (5.84 ...

Atletica – Diamond League : Tamberi di scena a Losanna - in gara anche la 4×100 femminile : Gianmarco Tamberi affronterà a Losanna la sua prima gara dell’anno nel massimo circuito mondiale della Diamond League Giovedì 5 luglio appuntamento con il meeting Athletissima di Losanna, in Svizzera, per l’ottava tappa della IAAF Diamond League 2018. In gara nel salto in alto il campione europeo Gianmarco Tamberi, alla sua prima gara dell’anno nel massimo circuito mondiale, dopo i progressi di lunedì scorso in Ungheria a ...