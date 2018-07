Di quale colore vedi questi punti | blu o viola?

wired

(Di giovedì 5 luglio 2018) Attraverso un semplice test su come un gruppo di candidati interpretava i colori, un gruppo di scienziati ha compiuto uno step importante verso la comprensione dei meccanismi cerebrali connessi all’evoluzione della nostra percezione non solo dei colori, ma anche del rischio e altre situazioni. Già, perché sono molti i casi in cui la percezione cambia nel tempo: si tratta cioè di un fenomeno relativo. La leva verso questa ipotesi è che, ripetendo il test, i candidati tendevano a cambiare progressivamente idea sulle figure diblu e: in particolare, iniziavano a definireciò che prima definivano. Lo stesso avveniva dinanzi a visi che prima erano definiti innocui, e poi improvvisamente venivano percepiti come inquietanti o spaventosi. Insomma, secondo i ricercatori in molti casi il cervello potrebbe traggerci in inganno, rendendoci via via più pessimisti all’interno ...