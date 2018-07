Di Maio studia il dossier Alitalia Ministro | ecco tutti i conti da fare Nazionalizzare?

Di Maio stoppa lo sciopero dei benzinai : "Studiamo rinvio fatturazione elettronica" : MILANO - 'Stiamo predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti ai soggetti con partita Iva. Questa categoria si è trovata ad ...

Ilva - Di Maio : “Chiusura? Stiamo studiando il dossier. Qualunque decisione sarà presa con responsabilità” : Luigi Di Maio, dopo aver incontrato al Mise, i dipendenti di Fedex, affronta anche la vertenza più difficile che il neo ministro si troverà ad affrontare, l’Ilva, proprio nel giorno in cui il il sindaco di Taranto scrive al ministro Di Maio: “Il tempo stringe“. “Voglio dare un messaggio chiaro – afferma Di Maio – qualsiasi decisione sarà presa con responsabilità e attenzione, non davanti alle telecamere e non ...