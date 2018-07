Di Maio - Jerry Calà e la 'doppia libidine' (coi fiocchi) : Bisogna essere nati alla fine degli anni '60 o all'inizio dei '70 per cogliere appieno la citazione di Luigi Di Maio che sta mandando ai matti i social network. Oppure essere dei cultori del trash cinematografico, quello riportato in auge alla fine degli anni '90 quando mentre Salvatores era campione di incassi e di Oscar c'era chi rimpiangeva 'Pierino', Bombolo e compagnia. Ma vediamo cosa ...

Jerry Calà loda il governo Lega-M5s e Di Maio gli risponde : 'Doppia libidine' : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, nonché vice Premier, continua ad utilizzare la propria pagina Facebook per comunicare con l'elettorato e per rispondere a quanti criticano o ...

Governo : Jerry Calà plaude e Di Maio apprezza - 'libidine..!' : "Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi!". Luigi Di Maio usa il tormentone di Jerry Calà per commentare, con soddisfazione, l'apprezzamento dell'attore verso il Governo. Il comico ha infatti ...

Jerry Calà appoggia il governo e Di Maio commenta : 'Libidine - doppia libidine' : 'Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi!'. Luigi Di Maio usa il tormentone di Jerry Calà per commentare, con soddisfazione, l'apprezzamento dell'attore verso il governo. Il comico ha infatti ...

Jerry Calà si schiera con il governo E Di Maio : «Libidine coi fiocchi» : Jerry Calà si spende pubblicamente in difesa del governo M5S-Lega e il leader pentastellato lo endorsa citando una delle battute più celebri dell'attore: «Libidine, doppia libidine, libidine coi ...

Di Maio condivide il post di Jerry Calà contro il PD : Luigi Di Maio (o il suo social media manager, speriamo proprio il secondo) questa mattina era evidentemente di buonumore, anche grazie a un tweet di Jerry Calà che ieri sera ha attaccato il PD scrivendo:"Tutti in tv si chiedono dove troverà questo governo i soldi per mantenere le promesse elettorali. Basterebbe che il precedente governo gentilmente svelasse dove ha preso tutti quei miliardi per salvare le banche"Una battuta evidentemente ...

Jerry Calà : "Il PD sveli dove ha preso i soldi". Di Maio : "Libidine - doppia libidine" : Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi! ' Con questo port il Ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio riporta le parole twittate ieri da Jerry Calà, celebre per i numerosi spettacoli e film realizzati in particolare negli anni '80 e '90. Proprio nel giorno in cui Rolling Stones ha pubblicato una copertina in cui diversi artisti e personaggi dello spettacolo italiani ...

Di Maio teme Dibba. Pd - i big out Pirozzi in Lega e Jerry Scotti in Fi? : Elezioni politiche anticipate. Ormai è già corsa al voto. 8 luglio come chiedono Salvini e Di Maio o 15 luglio come ha detto Mattarella a Berlusconi durante l'incontro con il Centrodestra al Quirinale poco cambia. Di fatto, è già tempo di candidature e di preparazione delle liste elettorale Segui su affaritaliani.it