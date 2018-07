Di Maio | con Salvini ottimi rapporti | se cambiano valuteremo

I giudici sconfiggono Di Maio I rider non sono "subordinati" : Egiziano, ventiquattro anni, studente-lavoratore: uno delle migliaia di rider, i fattorini a domicilio che il vicepremier Luigi Di Maio ha eletto a categoria-simbolo dello sfruttamento postcapitalista, annunciando un decreto per costringere le aziende ad assumerli in blocco. Il giovane rider milanese non ha aspettato il decreto per provare a conquistare il posto fisso: ha fatto causa alla sua azienda, la spagnola Glovo, uno dei colossi mondiali ...