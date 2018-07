Decreto Dignità | Lega B preoccupata per l’impatto sul calcio italiano

Lega Serie A contro il Decreto Dignità : ecco perché : La Lega Serie A segue "con estrema preoccupazione" l’iter di conversione del “decreto Legge Dignità” e l’impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende...

Decreto Dignità - chiamiamolo "Decreto ipocrisia" : Vietare la pubblicità del gioco d'azzardo, senza le lotterie nazionali, significa che la lotta alla ludopatia è un pretesto per legislatori moralisti

Dopo polemiche su Decreto Dignità Di Maio promette : 'Presto sgravi a imprese' : ''In questo governo ognuno fa la sua parte' assicura il leader Cinquestelle e aggiunge di non sentirsi oscurato da Salvini.Però si moltiplicano le diversità di vedute tra i due vicepremier -

Voucher - perché potrebbero rientrare nel Decreto dignità : A chiedere la loro reintroduzione è un fronte ampio che va dalla Lega a Forza Italia. Contraria invece la Cgil

Decreto Dignità - Cgil : “Norme interessanti - ma sul lavoro serve intervento organico” : Tania Scacchetti, membro della segreteria confederale della Cgil, guarda con favore alle norme sul lavoro contenute nel Decreto dignità. Bene sui contratti a termine e le delocalizzazioni, anche se "è solo un primo passo, molto parziale". Contrarietà per le misure fiscali. No anche al possibile ritorno dei voucher.Continua a leggere

Sul Decreto Dignità e Boeri si aprono le prime - vere crepe tra M5s e Lega : prime crepe nel governo M5s-Lega. Malgrado la "sintonia" dichiarata dai due 'azionisti', Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e ribadita con forza anche ieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a poco più di un mese dall'insediamento dell'esecutivo si cominciano a registrare alcune dissonanze tra i due partiti. Due i temi che separano Salvini e Di Maio: le ...

Dal Decreto Dignità alle nuove deleghe : tra Di Maio e Salvini è braccio di ferro : In barba alle smentite, a quell'annunciare urbi et orbi di andare d'amore e d'accordo, è alta la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Sotto i riflettori c'è il...

Di Maio-Salvini : Decreto Dignità e Boeri mettono alleanza a dura prova : Presidente #Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare di tantissimi italiani. Vive su Marte?'. Di Maio però difende Boeri e conferma che resterà in carica fino al 2019. 'Non so ...

"Dignità" - un Decreto per occupare i social network : Nei contenuti, il cosiddetto "decreto dignità" non innova granché rispetto alla vigente legislazione in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e licenziamenti. Non rimuove l'obbrobrio delle "tutele crescenti", non ripristina la disciplina dell'ex art.18 dello Statuto dei lavoratori, che sanciva il diritto a richiedere la reintegra nel posto di lavoro nel caso di licenziamenti "senza giusta causa". Né si ...

Decreto Dignità - Giorgetti 'media' fra Salvini-Di Maio/ Ultime notizie Lega : no emendamenti ma sui contratti.. : Decreto Dignità, Ultime notizie: Giorgetti media fra Di Maio e Salvini, la Lega non presenterà emendamenti ma chiede importanti modifiche al Governo.

Decreto Dignità - Merlo - Cgil Molise - : 'Nessun superamento del jobs act' : La norma sulle delocalizzazione rappresenta un primo tentativo per arginare un fenomeno negativo per l'economia e la occupazione in Italia. Tuttavia perché diventi una risposta compiuta è necessario ...

Così con il Decreto Dignità Di Maio ha scopiazzato la riforma del lavoro di Monti : Al direttore Mentre Matteo Salvini, il maggiore dei fratelli De Rege che ci governano – direttamente o attraverso le comparsate dei suoi scagnozzi sugli schermi televisivi di cui sono ormai ospiti prediletti – continua ad accusare l’ex ministro Elsa Fornero di aver messo sul lastrico gli italiani c

Decreto Dignità - la Lega adesso tratta : Salvini all’inizio aveva chiesto modifiche in Parlamento, invece tutto verrà risolto all’interno nel governo