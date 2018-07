Dazi Usa | ok Ue a misure contro l’import selvaggio di acciaio

Ue - via libera a misure di salvaguardia dopo i Dazi Usa : Intanto il Consiglio Ue ha prorogato le sanzioni economiche riguardanti settori specifici dell'economia russa fino al 31 gennaio 2019. La decisione fa seguito all'aggiornamento del presidente Macron ...

Fiat Chrysler si avvia a chiudere seduta in rally su spiragli Dazi USA : Teleborsa, - Grande giornata per Fiat Chrysler Automobiles , che viaggia sui massimi intraday, vantando un guadagno del 5,12% . A rivitalizzare il titolo, che va anche meglio del comparto auto europeo ...

Dazi auto Usa - Merkel : “siamo pronti a negoziare una riduzione generale” : Alle minacce di qualche giorno fa di imporre tariffe doganali fino al 20% all’auto made in Europe da parte di Donald Trump, è arrivata oggi la risposta di Angela Merkel. Che come prevedibile non si allinea a quanto in un primo tempo trapelato da Bruxelles, ovvero rispondere ai Dazi con Dazi di eguale entità, bensì alle istanze dell’industria dell’auto tedesca, che negli Usa fa i suoi maggiori profitti e che dunque cerca ...

Fiat Chrysler si avvia a chiudere seduta in rally su spiragli Dazi USA : Grande giornata per Fiat Chrysler Automobiles , che viaggia sui massimi intraday, vantando un guadagno del 5,12% . A rivitalizzare il titolo, che va anche meglio del comparto auto europeo , Stoxx auto ...

Coldiretti : in calo il prezzo della soia con l’entrata in vigore dei Dazi in USA e Cina : Crolla del 19% il prezzo della soia nell’ultimo mese alla borsa merci di Chicago, principale punto di riferimento mondiale per la quotazione delle materie prime agricole. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti più eclatanti dell’entrata in vigore il 6 luglio delle misure di ritorsione della Cina nei confronti dei dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La soia – sottolinea la Coldiretti – è uno dei ...

Dazi - Cina : gli Usa stanno aprendo il fuoco sul mondo : Borse asiatiche in rosso oggi in chiusura, alla vigilia dell'aplicazione della prima tranche di tasse doganali imposte dagli Stati Uniti sulle importazioni cinesi -

Dazi - Cina : gli Usa stanno aprendo fuoco sul mondo : Dazi, Cina: gli Usa stanno aprendo fuoco sul mondo Dazi, Cina: gli Usa stanno aprendo fuoco sul mondo Continua a leggere L'articolo Dazi, Cina: gli Usa stanno aprendo fuoco sul mondo proviene da NewsGo.

Conto alla rovescia sui Dazi : ecco il domino delle ritorsioni commerciali tra Europa - Usa e Cina : alla mezzanotte di venerdì, ora di Washington, scattano i dazi statunitensi per 34 miliardi di dollari sui beni importati dalla Cina. Pechino, per voce del ministro del Commercio...

Borse asiatiche in rosso. Focus sui Dazi USA : Teleborsa, - Altra giornata negativa per i mercati asiatici, compresa la borsa giapponese, mentre è iniziato il conto alla rovescia per l'entrata in vigore dei primi dazi americani su 34 miliardi di ...

Dazi : Cina - Usa aprono fuoco sul mondo : PECHINO, 5 LUG - Gli Usa stanno "aprendo il fuoco" sul mondo con la minaccia di Dazi, colpendo il processo globale di produzione e distribuzione: il ministero del Commercio cinese mette in guardia sugli effetti delle mosse americane assicurando che ...

Borse asiatiche in rosso. Focus sui Dazi USA : Altra giornata negativa per i mercati asiatici, compresa la borsa giapponese, mentre è iniziato il conto alla rovescia per l'entrata in vigore dei primi dazi americani su 34 miliardi di dollari di ...

Ambasciatore Usa in Germania : 'pronti a compromesso su Dazi auto' : Handelsblatt riporta che l'Ambasciatore Usa in Germania ha riferito ai dirigenti dei produttori di auto tedeschi che gli Stati Uniti sono pronti a trovare un compromesso per evitare l'applicazione dei ...

L’Europa sfida Trump : «Abbattere i Dazi sulle auto». Apertura dagli Usa : A?Bruxelles si lavora su una proposta di negoziato plurilaterale con Usa, Giappone e Corea del Sud per disinnescare il rischio escalation. E dagli Usa arriva una prima Apertura...

Camera di commercio Usa lancia campagna contro Dazi di Trump : Camera di commercio Usa lancia campagna contro dazi di Trump Camera di commercio Usa lancia campagna contro dazi di Trump Continua a leggere L'articolo Camera di commercio Usa lancia campagna contro dazi di Trump proviene da NewsGo.