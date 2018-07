Dazi | OK Ue a nuove misure contro import acciaio

ENEA - sette nuove aree costiere a rischio inonDazione in Italia : Ma questi dati difettano di dettagli regionali e per colmare questa lacuna stiamo realizzando un modello unico al mondo che combina diversi fattori, come la fusione dei ghiacci terrestri - ...

Innalzamento del livello del Mediterraneo : sono 7 le nuove aree costiere italiane a rischio inonDazione : Gli studi più recenti sull’Innalzamento del livello del Mar Mediterraneo legato ai cambiamenti climatici sono al centro il 5 e 6 luglio del primo workshop sul tema in Italia, nel corso del quale vengono diffusi anche nuovi dati sulla situazione delle coste italiane più esposte al rischio inondazione. Oltre a rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, partecipano all’evento i principali professori e ricercatori nazionali che lavorano in ...

