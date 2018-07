Dazi - l'Europa cerca un accordo con Trump : Mentre si avvicina la data del 6 luglio, giorno in cui scatteranno i Dazi USA sulle importazioni cinesi per 34 miliardi di dollari, l'Europa cerca un compromesso con il presidente degli Stati Uniti d'...

L’Europa sfida Trump : «Abbattere i Dazi sulle auto». Apertura dagli Usa : A?Bruxelles si lavora su una proposta di negoziato plurilaterale con Usa, Giappone e Corea del Sud per disinnescare il rischio escalation. E dagli Usa arriva una prima Apertura...

Europa - Italia - Germania e Dazi : cosa c'è da temere sui mercati : Dalla fine del quantitative easing deciso dalla BCE per la fine del 2018, alla crisi politica, poi rientrata, in Germania fino ad arrivare ai dazi commerciali tra Usa e Cina, che vedono l'Europa nel ...

L'Europa prepara la sfida a Trump : «Giù tutti i Dazi sulle auto» : A Bruxelles si lavora su una proposta di negoziato plurilaterale con Usa, Giappone e Corea del Sud per disinnescare il rischio escalation. E la Cina va in pressing per convincere il Vecchio ...

Dazi - a che punto siamo con le ritorsioni tra Europa - Trump e Cina : Se non è guerra aperta, poco ci manca. Le tensioni internazionali sul commercio stanno conoscendo un’escalation sempre più insidiosa, quasi per intero sotto la regia di Donald Trump....

Borsa : Europa in calo - timori Dazi : ANSA, - MILANO, 2 LUG - Le Borse europee aprono in calo, con i timori per il futuro governo tedesco e l'avvicinarsi dell'introduzione dei dazi su acciaio e alluminio imposti dagli Stati Uniti. In ...

Borse Europa in calo su paure Dazi - Francorte -1 - 39% : Milano, 28 giu. , askanews, Chiusure in calo per le principali Borse europee, colpite dalle paure legate alla guerra dei dazi che hanno penalizzato in particolar modo i titoli dei comparti auto e suoi ...

Piazza Affari - -0 - 58% - chiude in calo con Europa su paura Dazi : Milano, 28 giu. , askanews, Chiusura in calo per Piazza Affari, seppur più contenuta rispetto ai ribassi delle principali Borse europee sulla scorta dei timori legati ai dazi. L'indice Ftse Mib ha ...

Borsa : Europa in rosso con timori Dazi : ANSA, - MILANO, 28 GIU - I mercati europei temono ancora una guerra commerciale e 'pagano' i messaggi contrastanti in arrivo dagli Stati Uniti sui limiti da imporre alla Cina per gli investimenti in ...

Guerra di Dazi Europa-Usa. Quale ruolo per l'Italia? Parlano Fitoussi e Salvatore : Il primo autore del più venduto , e copiato, libro di economia internazionale al mondo. Il secondo presidente del Consiglio scientifico della prestigiosa Sciences-Po, consigliere , in veste ufficiale ...

Dazi, Trump minaccia l'Europa: "Stiamo lavorando sulle auto"

Effetto Dazi su Harley Davidson : parte della produzione si sposterà in Europa : La società del Winsconsin vende nel mercato del Vecchio Continente circa 40 mila esemplari l'anno , importati non solo dagli USA ma anche da altri stabilimenti nel resto del mondo. Ora si attende il ...

Effetto Dazi su Harley Davidson : parte della produzione si sposterà in Europa : Dopo 115 anni di attività negli Stati Uniti, Harley Davidson annuncia lo spostamento di parte della produzione in Europa . La volontà della celebre casa motociclistica, fondata a Milwaukee nel 1903, è ...